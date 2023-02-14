Шахраї вкрали майже 100 млн грн з рахунків мешканців Маріуполя - СБУ

Правоохоронці ліквідували потужну фінансову схему допомоги псевдореспублікам "Л/ДНР".

Джерело: пресслужби СБУ та Офісу генпрокурора

Деталі: За даними слідства, з травня 2022 року в окремих регіонах України у змові з представниками квазіреспублік діяла група осіб, яка займалася фінансовими махінаціями.

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Їхньою метою було заволодіння грошовими коштами, які знаходилися на банківських рахунках громадян України на тимчасово окупованих територіях, зокрема Донецької та Луганської областей.

До організації оборудки причетне злочинне угруповання з тимчасово окупованого Донецька, яке заволоділо клієнтськими базами захоплених банківських філій, зокрема в Маріуполі.

Це були персональні дані майже 4 тисяч місцевих жителів, у тому числі тих, які загинули або були примусово вивезені до РФ і мали заощадження у фінустановах на підконтрольній Україні території.

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Зловмисники телефоном, використовуючи спецобладнання для зміни маршрутизації дзвінків, звертались до українських банків нібито від імені власників рахунків і отримували доступ до онлайн-банкінгу.

Для масового "обдзвону" українських банків організатори схеми використовували кол-центр у тимчасово окупованому Донецьку, співробітники якого через мережу "Інтернет" та спецобладнання на неокупованій території України зв’язувались з відповідними установами нібито від імені справжніх власників рахунків.

Щоб приховати сліди злочину, учасники схеми "конвертували" викрадені гроші у криптовалюту.

В подальшому ці кошти через криптобіржі перераховувались, у тому числі представникам "Л/ДНР". Гроші використовувалися в інтересах учасників терористичних організацій для нанесення шкоди національній безпеці України.

В рамках розслідування кримінального провадження було проведено 27 обшуків у 8 областях нашої держави. Вилучено речові докази, що підтверджують злочинну діяльність. Також накладенно арешти на криптоактиви в розмірі 65 млн грн. Загальна ж сума викрадених коштів, за даними СБУ, сягає 100 мільйонів гривень.

На відео – обшук в одному з пунктів, які використовували зловмисники на підконтрольній території.