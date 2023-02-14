Шахраї вкрали майже 100 млн грн з рахунків мешканців Маріуполя - СБУ

Правоохоронці ліквідували потужну фінансову схему допомоги псевдореспублікам "Л/ДНР".

Джерело: пресслужби СБУ та Офісу генпрокурора

Деталі: За даними слідства, з травня 2022 року в окремих регіонах України у змові з представниками квазіреспублік діяла група осіб, яка займалася фінансовими махінаціями.

Їхньою метою було заволодіння грошовими коштами, які знаходилися на банківських рахунках громадян України на тимчасово окупованих територіях, зокрема Донецької та Луганської областей.

До організації оборудки причетне злочинне угруповання з тимчасово окупованого Донецька, яке заволоділо клієнтськими базами захоплених банківських філій, зокрема в Маріуполі.

Це були персональні дані майже 4 тисяч місцевих жителів, у тому числі тих, які загинули або були примусово вивезені до РФ і мали заощадження у фінустановах на підконтрольній Україні території.

Зловмисники телефоном, використовуючи спецобладнання для зміни маршрутизації дзвінків, звертались до українських банків нібито від імені власників рахунків і отримували доступ до онлайн-банкінгу.

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Для масового "обдзвону" українських банків організатори схеми використовували кол-центр у тимчасово окупованому Донецьку, співробітники якого через мережу "Інтернет" та спецобладнання на неокупованій території України зв’язувались з відповідними установами нібито від імені справжніх власників рахунків.

Щоб приховати сліди злочину, учасники схеми "конвертували" викрадені гроші у криптовалюту.

В подальшому ці кошти через криптобіржі перераховувались, у тому числі представникам "Л/ДНР". Гроші використовувалися в інтересах учасників терористичних організацій для нанесення шкоди національній безпеці України.

В рамках розслідування кримінального провадження було проведено 27 обшуків у 8 областях нашої держави. Вилучено речові докази, що підтверджують злочинну діяльність. Також накладенно арешти на криптоактиви в розмірі 65 млн грн. Загальна ж сума викрадених коштів, за даними СБУ, сягає 100 мільйонів гривень.

На відео – обшук в одному з пунктів, які використовували зловмисники на підконтрольній території.