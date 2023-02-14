Мошенники украли почти 100 млн грн со счетов жителей Мариуполя - СБУ

Правоохранители ликвидировали мощную финансовую схему помощи псевдореспубликам "Л/ДНР".

Источник: пресс-службы СБУ и Офиса генпрокурора

Детали: По данным следствия, с мая 2022 года в отдельных регионах Украины в сговоре с представителями квазиреспублик действовала группа лиц, которая занималась финансовыми махинациями.

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Их целью было завладение денежными средствами, которые находились на банковских счетах граждан Украины на временно оккупированных территориях, в частности Донецкой и Луганской областей.

К организации сделки причастна преступная группировка из временно оккупированного Донецка, которая завладела клиентскими базами захваченных банковских филиалов, в частности в Мариуполе.

Это были персональные данные почти 4 тысяч местных жителей, в том числе тех, которые погибли или были принудительно вывезены в РФ и имели сбережения в финучреждениях на подконтрольной Украине территории.

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Злоумышленники по телефону, используя спецоборудование для изменения маршрутизации звонков, обращались в украинские банки якобы от имени владельцев счетов и получали доступ к онлайн-банкингу.

Для массового "обзвона" украинских банков организаторы схемы использовали колл-центр во временно оккупированном Донецке, сотрудники которого через сеть "Интернет" и спецоборудование на неоккупированной территории Украины связывались с соответствующими учреждениями якобы от имени настоящих владельцев счетов.

Чтобы скрыть следы преступления, участники схемы "конвертировали" похищенные деньги в криптовалюту.

В дальнейшем эти средства через криптобиржи перечислялись, в том числе представителям "Л/ДНР". Деньги использовались в интересах участников террористических организаций для нанесения ущерба национальной безопасности Украины.

В рамках расследования уголовного производства было проведено 27 обысков в 8 областях нашего государства. Изъяты вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность. Также наложены аресты на криптоактивы в размере 65 млн грн. Общая же сумма похищенных средств, по данным СБУ, достигает 100 миллионов гривен.

На видео - обыск в одном из пунктов, которые использовали злоумышленники на подконтрольной территории.