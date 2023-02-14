У Канаді заявили, що українці вже тренуються на переданих нею Leopard 2

Чотири бойові танки Leopard 2A4, які Канада обіцяла передати Україні, вже перебувають у Польщі, й українські військовослужбовці вже навчаються на них.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя, про це журналістам перед міністерською зустріччю НАТО сказала міністерка оборони Канади Аніта Ананд.

"Ми вже як країна оголосили про передання чотирьох Leopard 2 Польщі. І це вже сталось. Ці танки в Польщі, і ми наразі навчаємо українських військових користуватися цими танками", – оголосила вона.

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"Маю величезну приємність оголосити, що за дуже короткий період після оголошення про надання танків, попри географічну відстань, Канада надіслала танки, вони вже "на землі", й 25 військових збройних сил Канади в Польщі навчають українських військових на танках Leopard 2A4", – додала вона.

Нагадаємо, наприкінці січня міністерка оборони Канади Аніта Ананд оголосила про передання Україні чотирьох танків Leopard 2.

Сталося це через день після того, як уряд Німеччини офіційно повідомив про рішення передати ЗСУ основні бойові танки Leopard-2, та дозволити реекспорт іншим країнам, які також хочуть зробити це.