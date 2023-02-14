В Канаде заявили, что украинцы уже тренируются на переданных ею Leopard 2

Четыре боевых танка Leopard 2A4, которые Канада обещала передать Украине, уже находятся в Польше, и украинские военнослужащие уже учатся на них.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, об этом журналистам перед министерской встречей НАТО сказала министр обороны Канады Анита Ананд.

"Мы уже объявили о передаче четырех Leopard 2 Польше. И это уже произошло. Эти танки в Польше, и мы сейчас обучаем украинских военных пользоваться этими танками", - объявила она.

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"С огромным удовольствием объявляю, что за очень короткий период после объявления о предоставлении танков, несмотря на географическое расстояние, Канада прислала танки, они уже "на земле", и 25 военных вооруженных сил Канады в Польше обучают украинских военных на танках Leopard 2A4", - добавила она.

Напомним, в конце января министр обороны Канады Анита Ананд объявила о передаче Украине четырех танков Leopard 2.

Произошло это через день после того, как правительство Германии официально сообщило о решении передать ВСУ основные боевые танки Leopard-2, и позволить реэкспорт другим странам, которые также хотят сделать это.