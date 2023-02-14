Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Туреччині на зборах побилися українські та російські футболісти

Станіслав ПогоріловВівторок, 14 лютого 2023, 10:45
У Туреччині на зборах побилися українські та російські футболісти
Футболісти ФК "Минай", ілюстративне фото Facebook

В турецькому готелі "Royal Seginus" між гравцями українського футбольного клубу "Минай" з прем'єр-ліги та російського "Шинника", які приїхали на збори, відбулася бійка, конфлікт спричинило зауваження росіянину щодо некоректної поведінки по відношенню до персоналу.

Джерело: "Суспільне Спорт", футбольний журналіст Роман Бебех у twitter, "Baza", російські пропагандистські ЗМІ "ТАСС", "РИА "Новости", голова Закарпатської ОВА Віктор Микита у Facebook 

Пряма мова Бебеха: "Побутова ситуація призвела до конфлікту. Один з українських футболістів зробив зауваження росіянину, який некоректно поводив себе по відношенню до персоналу готелю. Росіянин був випивший і відверто хамив. Росіянин не став вибачатись і його просто прибив футболіст "Миная".

Реклама:

Потім оркостанець привів одноклубників розбиратись до представників Миная. І ця розмова знову ж призвела до бійки. Перемога Миная! Бійка відбувалась під музику "Допоможе ЗСУ!" Вранці в готелі на обличчя росіян видно сліди вчорашнього бою".

Деталі: Інформацію про сутичку "Суспільному Спорт" підтвердили у пресслужбі закарпатського футбольного клубу.

Натомість російські ЗМІ твердять, що сутичка могла виникнути через те, що українці начебто вимагали від начальника ярославського "Шинника" заспівати український гімн.

ВІДЕО ДНЯ

Той запропонував українцям вийти на вулицю і "розібратися", проте в конфлікт втрутилися співробітники готелю, і його вдалося погасити.

Генеральний директор "Шинника" Сергій Кулаков поскаржився, що керівництво готелю поселило разом українців та росіян.

"У клубі (ФК "Шинник" – ред.) не знали, що українська команда проживатиме в готелі. Ми бронювали готель ще в листопаді, у нас була позиція, щоб у готелі не проживали українські футболісти, щоб уникнути конфліктів. На той момент нікого там не було. Чому в готелі з'явилася українська команда - питання до готелю", - сказав Кулаков.

Пізніше з'явилося відео начебто цієї бійки. Судячи з нього, гравець російського "Шинника" лежить на підлозі. Бійку намагаються розборонити.

Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита привітав футболістів "Минаю" з "перемогою".

За даними Бебеха, російські футболісти мають намір з'їхати з цього готелю. "Гравці "Шинника" терміново зняли екіпірування і збираються евакуйовуватись з готелю, поки Минай тренується! (Це не жарт!)", - написав він.

Теми: футболспортвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
футбол
Київське "Динамо" та "Зоря" програли свої єврокубкові матчі
Фанат у футболці на підтримку України вибіг на поле у фіналі жіночого ЧС з футболу
Київське "Динамо" вийшло у плей-оф раунд кваліфікації Ліги конференцій
Останні новини
10:39
"Книжковий фестиваль 365 днів на рік". Власник розкриває подробиці відкриття книгарні на Хрещатику
10:35
За час дії "транспортного безвізу" рух товарів автошляхами між Україною та ЄС зріс на понад 40%
10:29
У МОЗ розповіли про наслідки хаотичного прийому антибіотиків
10:27
УЗ запускає Dnipro City Express із модернізованими електричками
10:09
Заступник глави МОЗ: Навіть сучасні антибіотики вже не діють на деякі бактерії
10:05
Курс валют на 19 грудня: гривня дещо ослабла щодо долара та євро
10:03
Як лікарі Центру спецоперацій СБУ працюють наввипередки з часом
10:01
Російські заводи Bosch продадуть турецькому інвестфонду – ЗМІ
10:00
Україна нарощує виробництво дронів, щоб компенсувати дефіцит снарядів – Міноборони
09:58
Нафта дорожчає: атаки на судна в Червоному морі порушують ланцюги поставок
Усі новини...
Реклама: