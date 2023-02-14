У Туреччині на зборах побилися українські та російські футболісти

В турецькому готелі "Royal Seginus" між гравцями українського футбольного клубу "Минай" з прем'єр-ліги та російського "Шинника", які приїхали на збори, відбулася бійка, конфлікт спричинило зауваження росіянину щодо некоректної поведінки по відношенню до персоналу.

Джерело: "Суспільне Спорт", футбольний журналіст Роман Бебех у twitter, "Baza", російські пропагандистські ЗМІ "ТАСС", "РИА "Новости", голова Закарпатської ОВА Віктор Микита у Facebook

Пряма мова Бебеха: "Побутова ситуація призвела до конфлікту. Один з українських футболістів зробив зауваження росіянину, який некоректно поводив себе по відношенню до персоналу готелю. Росіянин був випивший і відверто хамив. Росіянин не став вибачатись і його просто прибив футболіст "Миная".

Потім оркостанець привів одноклубників розбиратись до представників Миная. І ця розмова знову ж призвела до бійки. Перемога Миная! Бійка відбувалась під музику "Допоможе ЗСУ!" Вранці в готелі на обличчя росіян видно сліди вчорашнього бою".

Деталі: Інформацію про сутичку "Суспільному Спорт" підтвердили у пресслужбі закарпатського футбольного клубу.

Натомість російські ЗМІ твердять, що сутичка могла виникнути через те, що українці начебто вимагали від начальника ярославського "Шинника" заспівати український гімн.

Той запропонував українцям вийти на вулицю і "розібратися", проте в конфлікт втрутилися співробітники готелю, і його вдалося погасити.

ВІДЕО ДНЯ

Генеральний директор "Шинника" Сергій Кулаков поскаржився, що керівництво готелю поселило разом українців та росіян.

"У клубі (ФК "Шинник" – ред.) не знали, що українська команда проживатиме в готелі. Ми бронювали готель ще в листопаді, у нас була позиція, щоб у готелі не проживали українські футболісти, щоб уникнути конфліктів. На той момент нікого там не було. Чому в готелі з'явилася українська команда - питання до готелю", - сказав Кулаков.

Пізніше з'явилося відео начебто цієї бійки. Судячи з нього, гравець російського "Шинника" лежить на підлозі. Бійку намагаються розборонити.

Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита привітав футболістів "Минаю" з "перемогою".

За даними Бебеха, російські футболісти мають намір з'їхати з цього готелю. "Гравці "Шинника" терміново зняли екіпірування і збираються евакуйовуватись з готелю, поки Минай тренується! (Це не жарт!)", - написав він.