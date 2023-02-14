В Турции на сборах подрались украинские и российские футболисты

В турецком отеле "Royal Seginus" между игроками украинского футбольного клуба "Минай" из премьер-лиги и российского "Шинника", которые приехали на сборы, произошла драка, конфликт вызвало замечание россиянину относительно некорректного поведения по отношению к персоналу.

Источник: "Суспільне Спорт", футбольный журналист Роман Бебех в twitter, "Baza", российские пропагандистские СМИ "ТАСС", "РИА "Новости", председатель Закарпатской ОВА Виктор Микита в Facebook

Прямая речь Бебеха: "Бытовая ситуация привела к конфликту. Один из украинских футболистов сделал замечание россиянину, который некорректно вел себя по отношению к персоналу отеля. Россиянин был выпивший и откровенно хамил. Россиянин не стал извиняться и его просто прибил футболист "Миная".

Затем оркостанец привел одноклубников разбираться к представителям Миная. И этот разговор опять же привел к драке. Победа Миная! Драка происходила под музыку "Поможем ВСУ!" Утром в отеле на лице россиян видны следы вчерашнего боя".

Детали: Информацию о столкновении "Суспільному Спорт" подтвердили в пресс-службе закарпатского футбольного клуба.

Однако российские СМИ утверждают, что столкновение могло возникнуть из-за того, что украинцы якобы требовали от начальника ярославского "Шинника" спеть украинский гимн.

Тот предложил украинцам выйти на улицу и "разобраться", однако в конфликт вмешались сотрудники отеля, и его удалось погасить.

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Генеральный директор "Шинника" Сергей Кулаков пожаловался, что руководство отеля поселило вместе украинцев и россиян.

"В клубе (ФК "Шинник" - ред.) не знали, что украинская команда будет проживать в отеле. Мы бронировали отель еще в ноябре, у нас была позиция, чтобы в отеле не проживали украинские футболисты, чтобы избежать конфликтов. На тот момент никого там не было. Почему в отеле появилась украинская команда - вопрос к отелю", - сказал Кулаков.

В ФК "Минай" пока не смогли подтвердить УП факт стычки. На официальной странице также нет никакой информации относительно инцидента.

Позже появилось видео вроде бы этой драки. Судя по нему, игрок российского "Шинника" лежит на полу. Драку пытаются разнять.

Председатель Закарпатской ОВА Виктор Микита поздравил футболистов "Миная" с "победой".

По данным Бебеха, российские футболисты намерены съехать из этого отеля. "Игроки "Шинника" срочно сняли экипировку и собираются эвакуироваться из отеля, пока Минай тренируется! (Это не шутка!)", - написал он.