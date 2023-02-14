Фігуранту справи про хабарі "ліснику Януковича" дали 10 років

​Вищий антикорупційний суд засудив до 10 років позбавлення волі Сергія Олексієнка, за пособництва якого ексочільник Держагенства лісових ресурсів часів Януковича Віктор Сівець та його дружина Марина Журавльова отримали хабарів на 10,9 млн євро.

Джерело: САП у Telegram та ЦПК у Telegram

Дослівно САП: "Колишнього керівника підприємства, за пособництва якого ексочільник Держагенства лісових ресурсів отримав понад 116 млн грн неправомірної вигоди, засуджено до 10 років позбавлення волі".

Деталі: ВАКС виніс рішення 14 лютого. За даними ЦПК, йдеться про Сергія Олексієнка.

Повідомляється, що суд, розглянувши докази сторін, погодився з позицією прокурора та визнав колишнього директора приватного товариства винним у хабарництві та відмиванні доходів – ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.



Згідно з вироком, Олексієнка також позбавили права займати адміністративно-господарські посади строком на 3 роки з конфіскацією майна.



Крім того, суд застосував спецконфіскацію на 1,441 млн доларів та 1,220 млн євро, які розміщені на рахунках дружини Сівця у Швейцарії.



Зазначається, що вирок суду може бути оскаржений впродовж 30 днів.

Читайте також: Лісник Януковича

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ