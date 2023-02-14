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Фігуранту справи про хабарі "ліснику Януковича" дали 10 років

Ірина БалачукВівторок, 14 лютого 2023, 10:53
Фігуранту справи про хабарі ліснику Януковича дали 10 років
Фото ілюстративне з pixabay.com

​Вищий антикорупційний суд засудив до 10 років позбавлення волі Сергія Олексієнка, за пособництва якого ексочільник Держагенства лісових ресурсів часів Януковича Віктор Сівець та його дружина Марина Журавльова отримали хабарів на 10,9 млн євро.

Джерело: САП у Telegram та ЦПК у Telegram

Дослівно САП: "Колишнього керівника підприємства, за пособництва якого ексочільник Держагенства лісових ресурсів отримав понад 116 млн грн неправомірної вигоди, засуджено до 10 років позбавлення волі".

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Деталі: ВАКС виніс рішення 14 лютого. За даними ЦПК, йдеться про Сергія Олексієнка.

Повідомляється, що суд, розглянувши докази сторін, погодився з позицією прокурора та визнав колишнього директора приватного товариства винним у хабарництві та відмиванні доходів – ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

Згідно з вироком, Олексієнка також позбавили права займати адміністративно-господарські посади строком на 3 роки з конфіскацією майна.

Крім того, суд застосував спецконфіскацію на 1,441 млн доларів та 1,220 млн євро, які розміщені на рахунках дружини Сівця у Швейцарії.

Зазначається, що вирок суду може бути оскаржений впродовж 30 днів.

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Передісторія:

  • За пособництва Олексієнка ексголова Держагентства лісових ресурсів Сівець та його дружина у період з лютого 2011 року по лютий 2014 року, шляхом вимагання від іноземних компаній "UNILES S.R.O." (Словаччина), "BALTIC WOOD SPOLKA AKCYJNA" (Польща) та "CONFANA INDUSTRIES SRL" (Румунія) одержали неправомірну вигоду на загальну суму 10 937 100 Євро за пролонгацію контрактів на експорт деревини.
  • Вказані кошти надходили на спеціально відкриті рахунки, в тому числі і на ім’я підприємця. Після чого легалізовувались під виглядом проведення законних операцій.
  • У САП підкреслили, що досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно Сівця та Журавльової триває.

Теми: Антикорупційна прокуратураЯнуковичхабарсуд
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