Фигуранту дела о взятках "леснику Януковича" дали 10 лет

Высший антикоррупционный суд приговорил к 10 годам лишения свободы Сергея Алексеенко, при пособничестве которого экс-глава Госагенства лесных ресурсов времен Януковича Виктор Сивец и его жена Марина Журавлева получили взяток на 10,9 млн евро.

Источник: САП в Telegram и ЦПК в Telegram

Дословно САП: "Бывший руководитель предприятия, при пособничестве которого экс-глава Госагенства лесных ресурсов получил более 116 млн грн неправомерной выгоды, приговорен к 10 годам лишения свободы".

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Детали: ВАКС вынес решение 14 февраля. По данным ЦПК, речь идет о Сергее Алексеенко.

Сообщается, что суд, рассмотрев доказательства сторон, согласился с позицией прокурора и признал бывшего директора частного общества виновным во взяточничестве и отмывании доходов – ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Согласно приговору, Алексеенко также лишили права занимать административно-хозяйственные должности сроком на 3 года с конфискацией имущества.

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Кроме того, суд применил спецконфискацию на 1,441 млн долларов и 1,220 млн евро, которые размещены на счетах жены Сивца в Швейцарии.

Отмечается, что приговор суда может быть обжалован в течение 30 дней.

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