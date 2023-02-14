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Фигуранту дела о взятках "леснику Януковича" дали 10 лет

Ирина БалачукВторник, 14 февраля 2023, 10:53
Фигуранту дела о взятках леснику Януковича дали 10 лет
Фото иллюстративное с pixabay.com

Высший антикоррупционный суд приговорил к 10 годам лишения свободы Сергея Алексеенко, при пособничестве которого экс-глава Госагенства лесных ресурсов времен Януковича Виктор Сивец и его жена Марина Журавлева получили взяток на 10,9 млн евро.

Источник: САП в Telegram и ЦПК в Telegram

Дословно САП: "Бывший руководитель предприятия, при пособничестве которого экс-глава Госагенства лесных ресурсов получил более 116 млн грн неправомерной выгоды, приговорен к 10 годам лишения свободы".

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Детали: ВАКС вынес решение 14 февраля. По данным ЦПК, речь идет о Сергее Алексеенко.

Сообщается, что суд, рассмотрев доказательства сторон, согласился с позицией прокурора и признал бывшего директора частного общества виновным во взяточничестве и отмывании доходов – ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Согласно приговору, Алексеенко также лишили права занимать административно-хозяйственные должности сроком на 3 года с конфискацией имущества.

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Кроме того, суд применил спецконфискацию на 1,441 млн долларов и 1,220 млн евро, которые размещены на счетах жены Сивца в Швейцарии.

Отмечается, что приговор суда может быть обжалован в течение 30 дней.

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Предыстория:

  • При пособничестве Алексеенко экс-глава Госагентства лесных ресурсов Сивец и его жена в период с февраля 2011 года по февраль 2014 года, путем вымогательства от иностранных компаний "UNILES S.R.O." (Словакия), "BALTIC WOOD SPOLKA AKCYJNA" (Польша) и "CONFANA INDUSTRIES SRL" (Румыния) получили неправомерную выгоду на общую сумму 10 937 100 Евро за пролонгацию контрактов на экспорт древесины.
  • Указанные средства поступали на специально открытые счета, в том числе и на имя предпринимателя. После чего легализировались под видом проведения законных операций.
  • В САП подчеркнули, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Сивца и Журавлевой продолжается.

Темы: Антикоррупционная прокуратураЯнуковичвзяткасуд
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