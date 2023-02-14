В країнах Європи активно діє мережа російських шпигунів – розвідка

Представник воєнної розвідки Андрій Черняк заявив, що в країнах Європи продовжує активно діяти російська шпигунська мережа.

Джерело: Черняк в інтерв’ю грецькому виданню "Iefimerida", ГУР

Пряма мова: "Одна з основних цілей росіян – вплинути на окремих авторитетних людей в європейських країнах, а також на громадську думку. Тому росіяни багато вкладають у роботу зі ЗМІ.

Це і їхні відкриті пропагандистські рупори такі як "russia today", так й інші більш приховані способи впливу.

Існують випадки, коли завербовані росіянами журналісти іноземних ЗМІ йдуть на роботу з єдиним завданням, – це поговорити зі своїми колегами, щоб вплинути на їхню думку на користь Росії".

Деталі: За словами представника ГУР, останнім часом російська шпигунська мережа зосередилася на нейтралізації шляхів постачання західної зброї, яку надають Україні партнери.

Пряма мова: "Росію цікавить вся Європа як "зона впливу". Якщо вона підкорить Україну, то не зупиниться на цьому. Вона піде далі. І ми знаємо, що Путін мав такі плани перед вторгненням в Україну. Можливо, вони не змінилися й зараз".