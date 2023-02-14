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В странах Европы активно действует сеть российских шпионов – разведка

Алена МазуренкоВторник, 14 февраля 2023, 12:12
В странах Европы активно действует сеть российских шпионов – разведка

Представитель военной разведки Андрей Черняк заявил, что в странах Европы продолжает активно действовать российская шпионская сеть.

Источник: Черняк в интервью греческому изданию "Iefimerida", ГУР

Прямая речь: "Одна из основных целей россиян - повлиять на отдельных авторитетных людей в европейских странах, а также на общественное мнение. Поэтому россияне много вкладывают в работу со СМИ.

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Это и их открытые пропагандистские рупоры такие как "russia today", так и другие более скрытые способы воздействия.

Существуют случаи, когда завербованные россиянами журналисты иностранных СМИ идут на работу с единственной задачей, - это поговорить со своими коллегами, чтобы повлиять на их мнение в пользу России".

Детали: По словам представителя ГУР, в последнее время российская шпионская сеть сосредоточилась на нейтрализации путей поставки западного оружия, которое предоставляют Украине партнеры.

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Прямая речь: "Россию интересует вся Европа как "зона влияния". Если она покорит Украину, то не остановится на этом. Она пойдет дальше. И мы знаем, что Путин имел такие планы перед вторжением в Украину. Возможно, они не изменились и сейчас".

Темы: разведкаРосcияЕвропашпионаж
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