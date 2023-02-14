Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В странах Европы активно действует сеть российских шпионов – разведка

Алена МазуренкоВторник, 14 февраля 2023, 13:12

Представитель военной разведки Андрей Черняк заявил, что в странах Европы продолжает активно действовать российская шпионская сеть.

Источник: Черняк в интервью греческому изданию "Iefimerida", ГУР

Прямая речь: "Одна из основных целей россиян - повлиять на отдельных авторитетных людей в европейских странах, а также на общественное мнение. Поэтому россияне много вкладывают в работу со СМИ.

Это и их открытые пропагандистские рупоры такие как "russia today", так и другие более скрытые способы воздействия.

Существуют случаи, когда завербованные россиянами журналисты иностранных СМИ идут на работу с единственной задачей, - это поговорить со своими коллегами, чтобы повлиять на их мнение в пользу России".

Детали: По словам представителя ГУР, в последнее время российская шпионская сеть сосредоточилась на нейтрализации путей поставки западного оружия, которое предоставляют Украине партнеры.

Прямая речь: "Россию интересует вся Европа как "зона влияния". Если она покорит Украину, то не остановится на этом. Она пойдет дальше. И мы знаем, что Путин имел такие планы перед вторжением в Украину. Возможно, они не изменились и сейчас".

ВИДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Темы: разведкаРосcияЕвропашпионаж
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Парламент Норвегии согласовал многолетнюю программу поддержки Украины на почти 7 млрд евро

Сурков признался, что не планировал, чтобы Минские соглашения выполнились

Зеленский обратился к парламенту Норвегии, обсуждающему пакет в почти €7 млрд для Украины

Ночная ракетная атака не вызвала необходимости ограничивать подачу электричества – Укрэнерго

Лукашенко назвал условие, при котором белорусская армия пойдет войной на Украину

В энергосистеме появился резерв мощности – Минэнерго

Все новости...
разведка
Разведка Британии: армия РФ стремится наступать на большинстве направлений, но ей не хватает мощности
"Февраль будет решающим": ГУР опубликовало разговор оккупанта
ГУР: Оккупанты вероятно привлекают курдских наемников к атакам "Шахедами" по Украине
Последние новости
14:16
С начала года в бюджет от приватизации поступило 645 миллионов – нардеп
14:13
В МОН рассказали, сколько школ и садиков работает очно или дистанционно
13:59
Россияне нанесли 2 авиаудара по Волчанску на Харьковщине: 6 пострадавших – ОВА
13:55
Nestle продолжит повышать цены на продукцию из-за роста издержек
13:53
Парламент Норвегии согласовал многолетнюю программу поддержки Украины на почти 7 млрд евро
13:46
В ОП уверены, что Украина все же получит истребители
13:32
KPMG первой из аудиторских компаний "Большой четверки" сокращает штат в США
13:31
Большинство европейцев верят в победу Украины в войне
13:25
Проблемы со светом в Одесской и Киевской областях решат в ближайшие недели - Укрэнерго
13:23
РФ за сутки обстреляла инфраструктуру четырех областей – ОВА
Все новости...