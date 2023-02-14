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Землетрус у Туреччині: з-під завалів врятували понад 8 тисяч людей

"Європейська правда"Вівторок, 14 лютого 2023, 13:44

За тиждень пошуково-рятувальних робіт після руйнівного землетрусу в Туреччині з-під завалів вдалося врятувати понад 8 тисяч людей.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Землетруси, що охопили територію в 500 кілометрів у 10 провінціях, де проживає 13,5 мільйонів громадян, спричинили великі руйнування. Разом з прилеглими містами, де відчувалися підземні поштовхи, кількість населення, яке постраждало від стихійного лиха, наближається до 20 мільйонів.

"Ми зіткнулися з однією з найбільших природних катастроф не тільки в нашій країні, але й в історії людства. В міру того, як ми розбираємо уламки тисяч будівель, зруйнованих цим землетрусом, який називають катастрофою століття, на жаль, кількість наших втрат зростає.

Ми виписали значну частину з понад 81 тисячі наших громадян, які пережили землетрус з пораненнями. Решту продовжуємо лікувати. Кількість людей, яких наші пошуково-рятувальні команди врятували з-під завалів, становить понад 8 тисяч", – заявив Ердоган.

Кількість загиблих у Туреччині при цьому наближається до 32 тисяч.

Як повідомлялося, місто Нурдагі в турецькій провінції Газіантеп, яке сильно постраждало від землетрусу, повністю знесуть і відбудують заново.

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Теми: надзвичайна подіястихійне лихоТуреччина
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