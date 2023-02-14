Землетрясение в Турции: из-под завалов спасли более 8 тысяч человек

За неделю поисково-спасательных работ после разрушительного землетрясения в Турции из-под завалов удалось спасти более 8 тысяч человек.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Землетрясения, охватившие территорию в 500 километров в 10 провинциях, где проживает 13,5 миллионов граждан, вызвали большие разрушения. Вместе с близлежащими городами, где ощущались подземные толчки, количество населения, пострадавшего от стихийного бедствия, приближается к 20 миллионам.

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"Мы столкнулись с одной из крупнейших природных катастроф не только в нашей стране, но и в истории человечества. По мере того, как мы разбираем обломки тысяч зданий, разрушенных этим землетрясением, которое называют катастрофой века, к сожалению, количество наших потерь растет.

Мы выписали значительную часть из более 81 тысячи наших граждан, переживших землетрясение с ранениями. Остальных продолжаем лечить. Количество людей, которых наши поисково-спасательные команды спасли из-под завалов, составляет более 8 тысяч", - заявил Эрдоган.

Количество погибших в Турции при этом приближается к 32 тысячам.

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Как сообщалось, город Нурдаги в турецкой провинции Газиантеп, который сильно пострадал от землетрясения, полностью снесут и отстроят заново.