Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Норвегія надасть Україні 12 танків

"Європейська правда"Вівторок, 14 лютого 2023, 13:24
Норвегія надасть Україні 12 танків
Танк Leopard. Фото Getty Images

Норвегія вирішила передати Україні вісім танків Leopard 2 і до чотирьох танків спеціального призначення.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Міноборони Норвегії.

"Оскільки зараз як ніколи важливо підтримати боротьбу України за свободу, ми вирішили передати Україні 8 танків і до 4 танків спеціального призначення. Кілька інших країн-союзників також вирішили передати танки", – заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Реклама:

"Рішення про надання танків і танків спеціального призначення було прийнято після тісного діалогу як з начальником Генерального штабу, так і з іншими європейськими країнами. Війна в Україні наближається до критичної фази, і вони залежать від своєчасної та суттєвої підтримки. Ми також зробимо свій внесок у навчання та підготовку українських танкістів у Польщі разом з іншими країнами-союзниками. Ця допомога є важливим і вкрай необхідним внеском, – заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам.

26 січня Норвегія оголосила про свою готовність долучитися до міжнародної передачі танків Україні.

Які саме танки спеціального призначення в категорії броньованих інженерних та мостових будуть розглядатися з того, що найбільше потрібно Україні. 

ВІДЕО ДНЯ

"Танковий пакет" також включатиме передачу боєприпасів та запасних частин. Крім того, Норвегія також зробить внесок у розмірі 250 млн норвезьких крон до Фонду ЄС-Україна, Європейського фонду миру. Кошти будуть спрямовані на боєприпаси та запасні частини для Leopard 2. Це посилить ефект від норвезької пожертви, каже Грам.

"Норвезька військова підтримка України складається з пожертвувань з наших власних запасів, внесків у міжнародні спільні зусилля, пожертвувань обладнання безпосередньо від промисловості і навчання українських військових. На даному етапі ми вважаємо абсолютно необхідним надавати допомогу з наших власних запасів. Для норвезької та європейської безпеки життєво важливо, щоб російська агресія проти України не мала успіху", – заявив міністр оборони.

Як повідомлялося, міністр оборони США Ллойд Остін перерахував країни, які почали підготовку до передання Україні бойових танків Leopard 2 або дали відповідне зобов’язання.

"Група країн, зокрема Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди, спільно працюють над переданням Україні бойових танків Leopard 2",  – перерахував очільник Пентагону.

Теми: Норвегіятанкидопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
Норвегія
Прем′єр Норвегії розкрив подробиці передачі Україні F-16
Три країни погодилися надати Україні F-16 – Зеленський підтвердив
Норвегія передасть Україні ракети для систем ППО IRIS-T
Останні новини
10:39
"Книжковий фестиваль 365 днів на рік". Власник розкриває подробиці відкриття книгарні на Хрещатику
10:35
За час дії "транспортного безвізу" рух товарів автошляхами між Україною та ЄС зріс на понад 40%
10:29
У МОЗ розповіли про наслідки хаотичного прийому антибіотиків
10:27
УЗ запускає Dnipro City Express із модернізованими електричками
10:09
Заступник глави МОЗ: Навіть сучасні антибіотики вже не діють на деякі бактерії
10:05
Курс валют на 19 грудня: гривня дещо ослабла щодо долара та євро
10:03
Як лікарі Центру спецоперацій СБУ працюють наввипередки з часом
10:01
Російські заводи Bosch продадуть турецькому інвестфонду – ЗМІ
10:00
Україна нарощує виробництво дронів, щоб компенсувати дефіцит снарядів – Міноборони
09:58
Нафта дорожчає: атаки на судна в Червоному морі порушують ланцюги поставок
Усі новини...
Реклама: