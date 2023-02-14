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Норвегія надасть Україні 12 танків

"Європейська правда"Вівторок, 14 лютого 2023, 14:24
Танк Leopard. Фото Getty Images

Норвегія вирішила передати Україні вісім танків Leopard 2 і до чотирьох танків спеціального призначення.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Міноборони Норвегії.

"Оскільки зараз як ніколи важливо підтримати боротьбу України за свободу, ми вирішили передати Україні 8 танків і до 4 танків спеціального призначення. Кілька інших країн-союзників також вирішили передати танки", – заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

"Рішення про надання танків і танків спеціального призначення було прийнято після тісного діалогу як з начальником Генерального штабу, так і з іншими європейськими країнами. Війна в Україні наближається до критичної фази, і вони залежать від своєчасної та суттєвої підтримки. Ми також зробимо свій внесок у навчання та підготовку українських танкістів у Польщі разом з іншими країнами-союзниками. Ця допомога є важливим і вкрай необхідним внеском, – заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам.

26 січня Норвегія оголосила про свою готовність долучитися до міжнародної передачі танків Україні.

Які саме танки спеціального призначення в категорії броньованих інженерних та мостових будуть розглядатися з того, що найбільше потрібно Україні. 

"Танковий пакет" також включатиме передачу боєприпасів та запасних частин. Крім того, Норвегія також зробить внесок у розмірі 250 млн норвезьких крон до Фонду ЄС-Україна, Європейського фонду миру. Кошти будуть спрямовані на боєприпаси та запасні частини для Leopard 2. Це посилить ефект від норвезької пожертви, каже Грам.

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"Норвезька військова підтримка України складається з пожертвувань з наших власних запасів, внесків у міжнародні спільні зусилля, пожертвувань обладнання безпосередньо від промисловості і навчання українських військових. На даному етапі ми вважаємо абсолютно необхідним надавати допомогу з наших власних запасів. Для норвезької та європейської безпеки життєво важливо, щоб російська агресія проти України не мала успіху", – заявив міністр оборони.

Як повідомлялося, міністр оборони США Ллойд Остін перерахував країни, які почали підготовку до передання Україні бойових танків Leopard 2 або дали відповідне зобов’язання.

"Група країн, зокрема Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди, спільно працюють над переданням Україні бойових танків Leopard 2",  – перерахував очільник Пентагону.

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Теми: Норвегіятанкидопомога Україні
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