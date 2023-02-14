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Молдова тимчасово закрила свій авіапростір

"Європейська правда"Вівторок, 14 лютого 2023, 13:32
Молдова тимчасово закрила свій авіапростір
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

Молдова у вівторок 14 лютого закрила свій авіапростір з міркувань безпеки. 

Про це повідомляють молдовські ЗМІ, пише "Європейська правда".

Зокрема, Realitatea пише, що авіапростір буде закритий до 16:00. За непідтвердженою інформацією, на територію країни нібито проник безпілотник.

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Інформацію про закриття авіапростору підтвердили представники компанії Air Moldova на сторінці у Facebook.  

"Шановні пасажири, на цей момент повітряний простір Республіки Молдова закрито, ми очікуємо на відновлення рейсів. Сьогоднішній розклад зазнає змін", – сказано у повідомленні.

Air Moldova не надала подробиць про причини закриття повітряного простору, а також про те, на який період було застосовано обмеження. 

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Скриншот з flightradar24.com

Офіційно авіаційними органами Молдови інформація поки не підтверджена. Управління цивільної авіації (AAC) поки не оприлюднювало заяв.

Нагадаємо, на саміті ЄС у Брюсселі президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка перехопила плани Кремля щодо взяття під контроль Молдови, після чого український лідер негайно передав усю інформацію своїй колезі, президентці Маї Санду.

13 лютого Санду вийшла зі спеціальним брифінгом, на якому розкрила надані Україною деталі – Кремль нібито готував силові дії із залученням диверсантів з військовим вишколом з-поза меж країни – з Росії, Білорусі, а також Сербії і Чорногорії. 

Детальніше на цю тему – у відеоблозі ЄвроПравди та у статті Молдова з переворотом: навіщо Мая Санду змінює уряд під загрозою гібридного нападу РФ

Теми: Молдоваавіа
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