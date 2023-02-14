Молдова временно закрыла свое авиапространство

Молдова во вторник 14 февраля закрыла свое авиапространство из соображений безопасности.

Об этом сообщают молдовские СМИ, пишет "Европейская правда".

В частности, Realitatea пишет, что авиапространство будет закрыто до 16:00. По неподтвержденной информации, на территорию страны якобы проник беспилотник.

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Информацию о закрытии авиапространства подтвердили представители компании Air Moldova на странице в Facebook.

"Уважаемые пассажиры, на данный момент воздушное пространство Республики Молдова закрыто, мы ожидаем возобновления рейсов. Сегодняшнее расписание претерпит изменения", – сказано в сообщении.

Air Moldova не предоставила подробностей о причинах закрытия воздушного пространства, а также о том, на какой период были применены ограничения.

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Официально авиационными органами Молдовы информация пока не подтверждена. Управление гражданской авиации (AAC) пока не обнародовало заявлений.

Кликните, чтобы увеличить Скриншот з flightradar24.com

Напомним, на саммите ЕС в Брюсселе президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила планы Кремля по взятию под контроль Молдовы, после чего украинский лидер немедленно передал всю информацию своей коллеге, президенту Майе Санду.

13 февраля Санду вышла со специальным брифингом, на котором раскрыла предоставленные Украиной детали – Кремль якобы готовил силовые действия с привлечением диверсантов с военной выучкой из-за пределов страны – из России, Беларуси, а также Сербии и Черногории.

Подробнее на эту тему – в видеоблоге ЕвроПравды и в статье Молдова с переворотом: зачем Майя Санду меняет правительство под угрозой гибридного нападения РФ