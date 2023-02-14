Повітряний простір Молдови знову відкритий

Після кількагодинного закриття Молдова знову відкрила свій авіапростір, проте причини паузи досі офіційно не розголошують.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Управління цивільної авіації Молдови (AAC) оприлюднило заяву, у якій підтвердило тимчасове закриття авіапростору. Підставою рішення назвали "забезпечення безпеки та охорони цивільної авіації".

"Після засідання міжвідомчої комісії з управління повітряним простором було випущено NOTAM про тимчасове закриття повітряного простору Республіки Молдова о 11.24 14 лютого з метою забезпечення безпеки та охорони цивільної авіації. О 14.47 повітряний простір знову відкрито", - сказано у повідомленні.

Більш детальну інформацію відомство пообіцяло повідомити найближчим часом.

Раніше у вівторок молдовські ЗМІ повідомили про закриття авіапростору країни з міркувань безпеки.

Офіційно причина такого рішення невідома.

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Нагадаємо, на саміті ЄС у Брюсселі президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка перехопила плани Кремля щодо взяття під контроль Молдови, після чого український лідер негайно передав усю інформацію своїй колезі, президентці Маї Санду.

13 лютого Санду вийшла зі спеціальним брифінгом, на якому розкрила надані Україною деталі – Кремль нібито готував силові дії із залученням диверсантів з військовим вишколом з-поза меж країни – з Росії, Білорусі, а також Сербії і Чорногорії.

Детальніше на цю тему - у відеоблозі ЄвроПравди та у статті Молдова з переворотом: навіщо Мая Санду змінює уряд під загрозою гібридного нападу РФ