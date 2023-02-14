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Воздушное пространство Молдовы снова открыто

"Европейская правда"Вторник, 14 февраля 2023, 14:24
Воздушное пространство Молдовы снова открыто
скриншот

После несколько часового закрытия Молдова снова открыла свое авиапространство, но причины паузы до сих пор официально не разглашают.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Управление гражданской авиации Молдовы (AAC) обнародовало заявление, в котором подтвердило временное закрытие авиапространства. Основанием решения назвали "обеспечение безопасности и охраны гражданской авиации".

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"После заседания межведомственной комиссии по управлению воздушным пространством было выпущено NOTAM о временном закрытии воздушного пространства Республики Молдова в 11.24 14 февраля с целью обеспечения безопасности и охраны гражданской авиации. В 14.47 воздушное пространство вновь открыто", - сказано в сообщении.

Более подробную информацию ведомство пообещало сообщить в ближайшее время.

Ранее во вторник молдавские СМИ сообщили о закрытии авиапространства страны из соображений безопасности. 

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Официально причина такого решения до сих пор неизвестна.

Напомним, на саммите ЕС в Брюсселе президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила планы Кремля по взятию под контроль Молдовы, после чего украинский лидер немедленно передал всю информацию своей коллеге, президенту Майе Санду.

13 февраля Санду вышла со специальным брифингом, на котором раскрыла предоставленные Украиной детали - Кремль якобы готовил силовые действия с привлечением диверсантов с военной выучкой из-за пределов страны - из России, Беларуси, а также Сербии и Черногории.

Подробнее на эту тему - в видеоблоге ЕвроПравды и в статье Молдова с переворотом: зачем Майя Санду меняет правительство под угрозой гибридного нападения РФ

Темы: Молдова
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