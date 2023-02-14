У небі Румунії помітили аеростат, підняли винищувачі

Система повітряного спостереження ВПС Румунії виявила у вівторок невелику повітряну ціль, за характеристиками схожу на метеорологічну кулю.

Про це йдеться у заяві Міноборони Румунії, пише "Європейська правда".

Об'єкт зафіксували близько 12:30 на висоті близько 11 000 метрів в національному повітряному просторі, на південному сході Румунії.

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"Румунська влада застосувала всі стандартні процедури з моменту виявлення об'єкта, і два літаки МіГ-21 LanceR ВПС Румунії зі складу бойової служби Повітряної поліції під командуванням НАТО піднялися в повітря з 86-ї авіабази у Фетешті близько 12:40 і направилися в район, звідки надійшло повідомлення про повітряну ціль", - йдеться у заяві.

Екіпажі двох літаків не підтвердили наявність повітряної цілі ні візуально, ні на бортових радарах.

Літаки перебували в цьому районі близько 30 хвилин, до повного з'ясування повітряної обстановки, після чого повернулися на авіабазу.

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"Румунські ВПС постійно здійснюють моніторинг, у співпраці з силами Альянсу, національного повітряного простору і прилеглої території", - зазначили в міністерстві.

Нагадаємо, за останні кілька тижнів над Північною Америкою збили вже три невизначені об’єкти. У Білому домі зазначили, що збиті об’єкти, найімовірніше, були повітряними кулями.