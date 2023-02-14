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В небе Румынии заметили аэростат, подняли истребители

"Европейская правда"Вторник, 14 февраля 2023, 16:21

Система воздушного наблюдения ВВС Румынии обнаружила во вторник небольшую воздушную цель, по характеристикам похожую на метеорологический шар.

Об этом говорится в заявлении Минобороны Румынии, пишет "Европейская правда".

Объект зафиксировали около 12:30 на высоте около 11 000 метров в национальном воздушном пространстве, на юго-востоке Румынии.

"Румынские власти применили все стандартные процедуры с момента обнаружения объекта, и два самолета МиГ-21 LanceR ВВС Румынии из состава боевой службы Воздушной полиции под командованием НАТО поднялись в воздух с 86-й авиабазы в Фетеште около 12:40 и направились в район, откуда поступило сообщение о воздушной цели", - говорится в заявлении.

Экипажи двух самолетов не подтвердили наличие воздушной цели ни визуально, ни на бортовых радарах.

Самолеты находились в этом районе около 30 минут, до полного выяснения воздушной обстановки, после чего вернулись на авиабазу.

"Румынские ВВС постоянно осуществляют мониторинг, в сотрудничестве с силами Альянса, национального воздушного пространства и прилегающей территории", - отметили в министерстве.

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Напомним, за последние несколько недель над Северной Америкой сбили уже три неопознанных объекта. В Белом доме отметили, что сбитые объекты, вероятнее всего, были воздушными шарами.

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Темы: Румынияавиаистребители
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