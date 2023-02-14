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Уряд спростив правила ввезення дронів в Україну: більше жодних документів – Федоров

"Українська правда"Вівторок, 14 лютого 2023, 15:45
Уряд спростив правила ввезення дронів в Україну: більше жодних документів – Федоров
Ілюстартивне фото з Pixabay

Уряд ще більше спростив правила ввезення в Україну безпілотних літальних апаратів.

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Пряма мова: "Уряд ухвалив fast-track для дронів. Простою мовою – більше жодних документів від служби експортного контролю чи інших органів для ввезення дронів тощо".

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Деталі: Федоров розповів, що кілька тижнів тому було проведено опитування українських виробників та постачальників дронів щодо головних проблем, які заважають їхній роботі та розвитку.

Після цього уряд прийняв першу постанову, щоб максимально прискорити та спростити ввезення товарів військового призначення та подвійного використання на територію України. Зокрема, БПЛА та комплектуючих.  

Він додав, низка інших ініціатив напрацьовуються.

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Теми: безпілотникимитницязброя
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