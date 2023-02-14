Правительство упростило правила ввоза дронов в Украину: больше никаких документов – Федоров

Правительство еще больше упростило правила ввоза в Украину беспилотных летательных аппаратов.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь: "Правительство приняло fast-track для дронов. Простым языком – больше никаких документов от службы экспортного контроля или других органов для ввоза дронов и т.д.".

Детали: Федоров рассказал, что несколько недель назад был проведен опрос украинских производителей и поставщиков дронов относительно главных проблем, которые мешают их работе и развитию.

После этого правительство приняло первое постановление, чтобы максимально ускорить и упростить ввоз товаров военного назначения и двойного использования на территорию Украины. В частности, БПЛА и комплектующих.

По его словам, ряд других инициатив нарабатываются.