МЗС підтвердило загибель 5 українців через землетрус у Туреччині

Внаслідок землетрусу у Туреччині за останніми даними загинули п'ять громадян України, зокрема родина із Запоріжжя.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook, пише "Європейська правда".

Посольство України в Туреччині наразі вживає заходів задля підготовки репатріації тіл загиблих.

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Ніколенко повідомив, що в зону стихійного лиха вирушає друга група консулів, аби на місці координувати пошуки зниклих громадян, надавати сприяння постраждалим та забезпечити евакуацію українців до інших турецьких регіонів та України.

Загалом вдалося розшукати 136 громадян та евакуювати 37. З-під завалів врятовано 10 українців. Сім вважаються зниклими, їхні пошуки тривають (двоє можуть бути під завалами, до пошуку залучені наші підрозділи ДСНС). Одна людина госпіталізована, її стан стабільний.

Незабаром дипломати планують евакуювати із постраждалого південного регіону 22 українських громадян.

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Як повідомлялося, за тиждень пошуково-рятувальних робіт після руйнівного землетрусу в Туреччині з-під завалів вдалося врятувати понад 8 тисяч людей.

Кількість загиблих у Туреччині при цьому наближається до 32 тисяч.