Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МЗС підтвердило загибель 5 українців через землетрус у Туреччині

"Європейська правда"Вівторок, 14 лютого 2023, 16:50

Внаслідок землетрусу у Туреччині за останніми даними загинули п'ять громадян України, зокрема родина із Запоріжжя.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook, пише "Європейська правда".

Посольство України в Туреччині наразі вживає заходів задля підготовки репатріації тіл загиблих.

Ніколенко повідомив, що в зону стихійного лиха вирушає друга група консулів, аби на місці координувати пошуки зниклих громадян, надавати сприяння постраждалим та забезпечити евакуацію українців до інших турецьких регіонів та України.

Загалом вдалося розшукати 136 громадян та евакуювати 37. З-під завалів врятовано 10 українців. Сім вважаються зниклими, їхні пошуки тривають (двоє можуть бути під завалами, до пошуку залучені наші підрозділи ДСНС). Одна людина госпіталізована, її стан стабільний.

Незабаром дипломати планують евакуювати із постраждалого південного регіону 22 українських громадян.

Як повідомлялося, за тиждень пошуково-рятувальних робіт після руйнівного землетрусу в Туреччині з-під завалів вдалося врятувати понад 8 тисяч людей.

ВІДЕО ДНЯ

Кількість загиблих у Туреччині при цьому наближається до 32 тисяч.

Читайте УП В Google News

Теми: ТуреччинаУкраїнажертвистихійне лихо
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Найгірше в ситуації з електроенергією позаду, але "розслаблятися не варто" – Укренерго

Данілов: Українці розвалили СРСР, те саме буде й з Росією

Парламент Молдови затвердив новий уряд

Вів підривну діяльність: настоятель "Казанської" парафії УПЦ МП проведе 7 років за ґратами

Парламент Словаччини визнав російський режим терористичним, а РФ – спонсором тероризму

фотоНа території Молдови вчетверте знайшли фрагмент ракети після ударів РФ

Усі новини...
Туреччина
У Туреччині під завалами знайшли тіла родини із Запоріжжя
Землетрус у Туреччині: з-під завалів врятували понад 8 тисяч людей
У Туреччині після землетрусів знесуть місто і планують відбудувати заново
Останні новини
17:55
У Росії заявили про обмін полонених: повернули собі 101 вояка
17:43
Скільки коштують телемарафони "Єдині новини" та "FreeДом" і програми на "Дом" – DOZORRO
17:38
Шольц і Байден зустрінуться в Білому домі, обговорять підтримку України
17:37
У Києві в п'ятницю будуть проводити заміри електроспоживання: чи вимикатимуть світло
17:35
Естонія запропонувала країнам ЄС вкласти 4 млрд євро у закупівлю боєприпасів для України - ЗМІ
17:18
Найгірше в ситуації з електроенергією позаду, але "розслаблятися не варто" – Укренерго
17:06
У Львові американські хірурги безкоштовно лікуватимуть українців з травмами від війни
17:00
У січні видатки держбюджету становили майже 184 мільярди
16:57
Данілов: Українці розвалили СРСР, те саме буде й з Росією
16:51
Ізраїль надасть Україні кредитні гарантії на $200 мільйонів для низки проєктів
Усі новини...