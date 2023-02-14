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МИД подтвердил гибель пяти украинцев из-за землетрясения в Турции

"Европейская правда"Вторник, 14 февраля 2023, 15:50

В результате землетрясения в Турции, по последним данным, погибли пять граждан Украины, в частности семья из Запорожья.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко на своей странице в Facebook, пишет "Европейская правда".

Посольство Украины в Турции сейчас принимает меры для подготовки репатриации тел погибших.

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Николенко сообщил, что в зону стихийного бедствия отправляется вторая группа консулов, чтобы на месте координировать поиски пропавших граждан, оказывать содействие пострадавшим и обеспечить эвакуацию украинцев в другие турецкие регионы и Украину.

Всего удалось разыскать 136 граждан и эвакуировать 37. Из-под завалов спасены 10 украинцев. Семеро считаются пропавшими, их поиски продолжаются (двое могут быть под завалами, к поиску привлечены наши подразделения ГСЧС). Один человек госпитализирован, его состояние стабильно.

Вскоре дипломаты планируют эвакуировать из пострадавшего южного региона 22 украинских граждан.

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Как сообщалось, за неделю поисково-спасательных работ после разрушительного землетрясения в Турции из-под завалов удалось спасти более 8 тысяч человек.

Число погибших в Турции при этом приближается к 32 тысячам.

Темы: ТурцияУкраинажертвыстихийное бедствие
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