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Резніков: Українців на новій техніці готуватимуть цілими підрозділами для звільнення територій

"Європейська правда"Вівторок, 14 лютого 2023, 16:55
олексій резніков, Getty Images

Міністр оборони Олексій Резніков, говорячи про підсумки засідання Контактної групи з питань оборони України у вівторок, заявив, що "дуже задоволений" його результатами, та розповів про деякі з них.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя, про це Резніков сказав журналістам у кулуарах НАТО.

Міністр спершу зазначив, що в "Рамштайні" брали участь 54 представники країн світу, що означає, що "антикремлівська коаліція зростає".

"Я хочу сказати, що я почув чітко меседжі від усіх представників: це повна підтримка України до перемоги. І всі вважають, що перемога України – саме на полі бою", – сказав він, додавши, що учасники "Рамштайну" наголошували на швидкості, своєчасності й стабільності допомоги.

"Ми продовжували говорити про навчання наших підрозділів для того, щоб вони на тій техніці, яку нам дають, і ухвалене рішення надавати, – щоб готові підрозділи виконували завдання Генерального штабу зі звільнення тимчасово-окупованих територій", – додав Резніков.

Міністр також повідомив, що на зустрічі йшлось, серед інших питань, про те, як забезпечити більшу підзвітність щодо обліку зброї, яка надається партнерами для війни проти Росії.

У вівторок у Брюсселі міністри оборони й представники оборонних відомств близько 50 країн зібрались на зустріч у форматі "Рамштайн", де, як очікується, викладуть додаткові зобов'язання щодо надання Україні боєприпасів і засобів протиповітряної оборони, і ці нагальні потреби переважають над довгостроковими запитами, як-от винищувачі або швидке постачання західних бойових танків.

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Теми: ЗахідтанкиУкраїнаРезніков
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