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Резников: Украинцев на новой технике будут готовить целыми подразделениями для освобождения территорий

"Европейская правда"Вторник, 14 февраля 2023, 16:55
алексей резников, Getty Images

Министр обороны Алексей Резников, говоря об итогах заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины во вторник, заявил, что "очень доволен" его результатами, и рассказал о некоторых из них.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, об этом Резников сказал журналистам в кулуарах НАТО.

Министр сначала отметил, что в "Рамштайн" участвовали 54 представителя стран мира, что означает, что "антикремлевская коалиция растет".

"Я хочу сказать, что я услышал четко месседжи от всех представителей: это полная поддержка Украины до победы. И все считают, что победа Украины - именно на поле боя", - сказал он, добавив, что участники "Рамштайн" отмечали скорость, своевременность и стабильность помощи.

"Мы продолжали говорить об обучении наших подразделений для того, чтобы они на той технике, которую нам дают, и принятое решение предоставлять, - чтобы готовые подразделения выполняли задачи Генерального штаба по освобождению временно оккупированных территорий", - добавил Резников.

Министр также сообщил, что на встрече речь шла, среди других вопросов, о том, как обеспечить большую подотчетность по учету оружия, которое предоставляется партнерами для войны против России.

Во вторник в Брюсселе министры обороны и представители оборонных ведомств около 50 стран собрались на встречу в формате "Рамштайн", где, как ожидается, изложат дополнительные обязательства по предоставлению Украине боеприпасов и средств противовоздушной обороны, и эти насущные потребности преобладают над долгосрочными запросами, например, такими как истребители или быстрая поставка западных боевых танков.

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Темы: ЗападтанкиУкраинаРезников
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