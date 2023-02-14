Резников: Украинцев на новой технике будут готовить целыми подразделениями для освобождения территорий
Министр обороны Алексей Резников, говоря об итогах заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины во вторник, заявил, что "очень доволен" его результатами, и рассказал о некоторых из них.
Как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, об этом Резников сказал журналистам в кулуарах НАТО.
Министр сначала отметил, что в "Рамштайн" участвовали 54 представителя стран мира, что означает, что "антикремлевская коалиция растет".
"Я хочу сказать, что я услышал четко месседжи от всех представителей: это полная поддержка Украины до победы. И все считают, что победа Украины - именно на поле боя", - сказал он, добавив, что участники "Рамштайн" отмечали скорость, своевременность и стабильность помощи.
"Мы продолжали говорить об обучении наших подразделений для того, чтобы они на той технике, которую нам дают, и принятое решение предоставлять, - чтобы готовые подразделения выполняли задачи Генерального штаба по освобождению временно оккупированных территорий", - добавил Резников.
Министр также сообщил, что на встрече речь шла, среди других вопросов, о том, как обеспечить большую подотчетность по учету оружия, которое предоставляется партнерами для войны против России.
Во вторник в Брюсселе министры обороны и представители оборонных ведомств около 50 стран собрались на встречу в формате "Рамштайн", где, как ожидается, изложат дополнительные обязательства по предоставлению Украине боеприпасов и средств противовоздушной обороны, и эти насущные потребности преобладают над долгосрочными запросами, например, такими как истребители или быстрая поставка западных боевых танков.
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