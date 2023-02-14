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Одесита жорстко затримав військкомат посеред вулиці. ОК "Південь" каже: винних покарають

Тетяна Лозовенко, Валентина РоманенкоВівторок, 14 лютого 2023, 17:05
Одесита жорстко затримав військкомат посеред вулиці. ОК Південь каже: винних покарають
Скрін з відео, Telegram-канал Одесса ИНФО

Військова служба правопорядку проводить розслідування за фактом перевищення повноважень працівниками військкомату, які в центрі Одеси жорстко затримали чоловіка, як стверджують анонімні Telegram-канали, намагаючись силою притягнути його у військкомат.

Джерело: пресслужба ОК "Південь", анонімні Telegram-канали, речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк у коментарі УП 

Деталі: Зранку 14 лютого анонімні Telegram-канали опублікували відео, на якому чоловік лежав на асфальті та відбивався ногами від людей у військовій формі. Вони оточили його та хапали за руки та ноги, намагаючись підняти.

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Стверджувалося, що відео зняте в центрі Одеси, неподалік ринку "Привоз", а чоловіка тягнули у військкомат. 

Ввечері пресслужба ОК "Південь" повідомила, що проводиться розслідування за фактом перевищення службових повноважень військовослужбовцями. 

ВІДЕО ДНЯ

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк підтвердила УП, що йдеться про випадок в Одесі.

Дослівно ОК "Південь": "За фактом конфліктної ситуації, що сталася 14 лютого 2023 року під час роботи групи військовослужбовців одного з ТЦК та СП з оповіщення громадян, які підлягають мобілізації, в громадському місці, військовою службою правопорядку проводиться службове розслідування за фактом перевищення службових повноважень.

Некоректна поведінка військовослужбовців засуджена командуванням. Керівники обласного і районного ТЦК та СП притягнуті до дисциплінарної відповідальності".

Більше деталей: Відомство повідомило, що з військовими, які залучені до вручення повісток, проводяться "додаткові роз’яснювальні заняття та тренінги із залученням юристів та психологів".

Теми: Одесамобілізація
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