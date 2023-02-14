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Одессита жестко задержал военкомат посреди улицы. ОК "Юг" говорит: виновных накажут

Татьяна Лозовенко, Валентина РоманенкоВторник, 14 февраля 2023, 17:05
Одессита жестко задержал военкомат посреди улицы. ОК Юг говорит: виновных накажут
Скрин из видео, Telegram-канал Одесса Инфо

Военная служба правопорядка проводит расследование по факту превышения полномочий работниками военкомата, которые в центре Одессы жестко задержали мужчину, как утверждают анонимные Telegram-каналы, пытаясь силой притянуть его в военкомат.

Источник: пресс-служба ОК "Юг", анонимные Telegram-каналы, пресс-секретарь ОК "Юг" Наталия Гуменюк в комментарии УП 

Детали: Утром 14 февраля анонимные Telegram-каналы опубликовали видео, на котором мужчина лежал на асфальте и отбивался ногами от людей в военной форме. Они окружили его и хватали за руки и ноги, пытаясь поднять.

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Утверждалось, что видео снято в центре Одессы, недалеко от рынка "Привоз", а мужчину тянули в военкомат. 

Вечером пресс-служба ОК "Юг" сообщила, что проводится расследование по факту превышения служебных полномочий военнослужащими 14 февраля. 

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Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк подтвердила УП, что речь идет о случае в Одессе.

Дословно ОК "Юг": "По факту конфликтной ситуации, произошедшей 14 февраля 2023 года во время работы группы военнослужащих одного из ТЦК и СП по оповещению граждан, подлежащих мобилизации, в общественном месте, военной службой правопорядка проводится служебное расследование по факту превышения служебных полномочий.

Некорректное поведение военнослужащих осуждено командованием. Руководители областного и районного ТЦК и СП привлечены к дисциплинарной ответственности".

Больше деталей: Ведомство сообщило, что с военными, которые привлечены к вручению повесток, проводятся "дополнительные разъяснительные занятия и тренинги с привлечением юристов и психологов".

Темы: Одессамобилизация
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