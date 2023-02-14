Більшість населення у 28 країнах світу наполягає на підтримці України - опитування

Опитування компанії Ipsos, що провела масштабне дослідження в кінці 2022 року, показало, що громадяни більшості західних країн, як і раніше, твердо підтримують Україну.

Джерело: звіт Ipsos, який проаналізувала російська служба BBC

Деталі: Показники щодо поставлених питань майже не змінилися від початку війни.

Зокрема опитування в усіх 28 країнах показало, що:

64% респондентів пильно стежать за новинами про Україну;

71% вважають, що їхня країна повинна уникати прямої військової участі в конфлікті;

66% вважають, що Росію має бути виключено з міжнародних спортивних змагань;

66% вважають, що їхня країна повинна приймати біженців з України.

Результати опитування лише у 13 країнах Заходу показали:

67% вважають, що важливо підтримувати обмеження на російський експорт нафти і газу, навіть якщо це позначається на обігріві їхніх осель

57% за підтримку України доти, доки російські війська не підуть з її території

48% підтримують постачання Україні зброї та систем ППО.

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Компанія провела опитування 25 листопада - 9 грудня 2022 року у 28 країнах серед 19 003 дорослих респондентів. Зокрема опитування провели в таких країнах: (по 1000 респондентів) Австралія, Бразилія, Канада, Франція, Німеччина, Великобританія, Італія, Японія, Іспанія, США; (по 500 респондентів) Аргентина, Бельгія, Чілі, Колумбія, Угорщина, Індія, Індонезія, Малайзія, Мексика, Нідерланди, Перу, Польща, Сингапур, Південна Африка, Південна Корея, Швеція, Тайланд і Туреччина.

Довідково: Ipsos - третя за величиною компанія у світі, що займається маркетинговими дослідженнями, присутня на 90 ринках і налічує понад 18 000 працівників.