Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Більшість населення у 28 країнах світу наполягає на підтримці України - опитування

"Українська правда"Вівторок, 14 лютого 2023, 18:32
Фото ілюстративне

Опитування компанії Ipsos, що провела масштабне дослідження в кінці 2022 року, показало, що громадяни більшості західних країн, як і раніше, твердо підтримують Україну.

Джерело: звіт Ipsos, який проаналізувала російська служба BBC

Деталі: Показники щодо поставлених питань майже не змінилися від початку війни.

Зокрема опитування в усіх 28 країнах показало, що:

  • 64% респондентів пильно стежать за новинами про Україну;
  • 71% вважають, що їхня країна повинна уникати прямої військової участі в конфлікті;
  • 66% вважають, що Росію має бути виключено з міжнародних спортивних змагань;
  • 66% вважають, що їхня країна повинна приймати біженців з України.

Результати опитування лише у 13 країнах Заходу показали:

  • 67% вважають, що важливо підтримувати обмеження на російський експорт нафти і газу, навіть якщо це позначається на обігріві їхніх осель
  • 57% за підтримку України доти, доки російські війська не підуть з її території
  • 48% підтримують постачання Україні зброї та систем ППО.
 
Скріншот

Компанія провела опитування 25 листопада - 9 грудня 2022 року у 28 країнах серед 19 003 дорослих респондентів. Зокрема опитування провели в таких країнах: (по 1000 респондентів) Австралія, Бразилія, Канада, Франція, Німеччина, Великобританія, Італія, Японія, Іспанія, США; (по 500 респондентів) Аргентина, Бельгія, Чілі, Колумбія, Угорщина, Індія, Індонезія, Малайзія, Мексика, Нідерланди, Перу, Польща, Сингапур, Південна Африка, Південна Корея, Швеція, Тайланд і Туреччина.      

Довідково: Ipsos - третя за величиною компанія у світі, що займається маркетинговими дослідженнями, присутня на 90 ринках і налічує понад 18 000 працівників.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Теми: світУкраїнавійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Словаччина кілька тижнів не пропускає на кордоні з України німецькі гаубиці для ремонту – ЗМІ

Генерал Міллі: Війна закінчиться переговорами, ні Росія, ні Україна не досягнуть своїх цілей

фото, відеоКиїв та Москва провели обмін полоненими "101 на 101"

Найгірше в ситуації з електроенергією позаду, але "розслаблятися не варто" – Укренерго

Данілов: Українці розвалили СРСР, те саме буде й з Росією

Парламент Молдови затвердив новий уряд

Усі новини...
світ
Зеленський: Українці не пробачать Путіна і більшість країн списали його з рахунків
Зеленський закликав партнерів захистити Олімпійські ігри від росіян і білорусів
Збережений рай. Навіщо світ вирішив перетворити третину планети на заповідники
Останні новини
19:36
Ізраїль готовий надати Україні систему попередження про повітряну загрозу – міністр Коен
19:30
На Волині чоловіка, який спалив 14 га лісу, засудили до 6 років тюрми
19:23
У Google прогнозують збільшення кібератак РФ на Україну і членів НАТО цьогоріч
19:09
Зеленський поговорив із президентом Казахстану Токаєвим
19:08
фотоХмельницькі лікарі дістали з серця військового уламок міни
19:03
Шмигаль розповів, скільки коштів вже акумулювали на відновлення
19:02
Столтенберг: Нова ера протистояння Росії і Заходу може тривати багато років і закінчитись раптово
18:59
Парламентарям варто дослідити історію: омбудсмен став на захист 8 березня
18:59
Нацбанк запровадив додаткові вимоги до страховиків, кредитних спілок і фінкомпаній
18:56
фотоУ МВС призначили нових заступників міністра і держсекретаря
Усі новини...