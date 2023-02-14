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Большинство населения в 28 странах мира настаивает на поддержке Украины - опрос

"Украинская правда"Вторник, 14 февраля 2023, 18:32
Фото иллюстративное

Опрос компании Ipsos, проведшей масштабное исследование в конце 2022 года, показал, что граждане большинства западных стран по-прежнему твердо поддерживают Украину.

Источник: отчет Ipsos, который проанализировала русская служба BBC

Детали: Показатели по поставленным вопросам почти не изменились с начала войны.

В частности опрос во всех 28 странах показало, что:

  • 64% респондентов пристально следят за новостями об Украине;
  • 71% считают, что их страна должна избегать прямого военного участия в конфликте;
  • 66% считают, что Россия должна быть исключена из международных спортивных соревнований;
  • 66% считают, что их страна должна принимать беженцев из Украины.

Результаты опроса только в 13 странах Запада показали, что:

  • 67% считают, что важно поддерживать ограничения на российский экспорт нефти и газа, даже если это сказывается на обогреве их домов
  • 57% за поддержку Украины до тех пор, пока российские войска не уйдут с ее территории
  • 48% поддерживают поставки Украине оружия и систем ПВО.
 
скриншот

Компания провела опрос 25 ноября - 9 декабря 2022 года в 28 странах среди 19 003 взрослых респондентов.

В частности опрос провели в таких странах: (по 1000 респондентов) Австралия, Бразилия, Канада, Франция, Германия, Великобритания, Италия, Япония, Испания, США; (по 500 респондентов) Аргентина, Бельгия, Чили, Колумбия, Венгрия, Индия, Индонезия, Малайзия, Мексика, Нидерланды, Перу, Польша, Сингапур, Южная Африка, Южная Корея, Швеция, Тайланд и Турция.     

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Справочно: Ipsos - третья по величине компания в мире, занимающаяся маркетинговыми исследованиями, присутствует на 90 рынках и насчитывает более 18 000 сотрудников.

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Темы: мирУкраинавойна
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