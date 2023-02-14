Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Танки Leopard поїдуть в Україну в березні – міністр оборони Польщі

"Європейська правда"Вівторок, 14 лютого 2023, 18:51

Танки Leopard, які союзники пообіцяли передати Києву, будуть передані Україні у березні.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак після засідання у форматі "Рамштайн" в Брюсселі у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN 24.

Глава Міноборони Польщі розповів, що ще більше країн заявили про свою участь у коаліції щодо передачі Україні танків Leopard.

"Німеччина створює коаліцію країн, які мають танки Leopard 2A6. Ми, Польща, Leopard 2А4. До вже конкретних заяв Канади та Іспанії сьогодні приєдналася Норвегія", - сказав Блащак. 

"Ми працюємо над тим, щоб Фінляндія також передала такі танки. Сьогодні фінський міністр сказав, що це рішення вже дуже близьке", - додав він. 

За словами міністра, "ми можемо сказати, що в березні ці танки поїдуть в Україну".

Він додав, що українські військовослужбовці проходять навчання у Польщі.

ВІДЕО ДНЯ

"Вони будуть готові експлуатувати ці танки вже в середині березня, тож пізніше буде здійснюватися лише передислокація цих військ і така підтримка", - зазначив очільник Міноборони Польщі.

Як повідомлялося, міністр оборони США Ллойд Остін перерахував країни, які почали підготовку до передання Україні бойових танків Leopard 2 або дали відповідне зобов’язання.

У вівторок міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам оголосив, що його країна передасть Україні вісім танків Leopard і до чотирьох танків спеціального призначення.

Читайте УП В Google News

Теми: танкиПольщаРамштайн
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Словаччина кілька тижнів не пропускає на кордоні з України німецькі гаубиці для ремонту – ЗМІ

Генерал Міллі: Війна закінчиться переговорами, ні Росія, ні Україна не досягнуть своїх цілей

фото, відеоКиїв та Москва провели обмін полоненими "101 на 101"

Найгірше в ситуації з електроенергією позаду, але "розслаблятися не варто" – Укренерго

Данілов: Українці розвалили СРСР, те саме буде й з Росією

Парламент Молдови затвердив новий уряд

Усі новини...
танки
Резніков: Українців на новій техніці готуватимуть цілими підрозділами для звільнення територій
Норвегія надасть Україні 12 танків
У Канаді заявили, що українці вже тренуються на переданих нею Leopard 2
Останні новини
19:53
МЗС вимагає від Financial Times розслідувати дезінформацію про контрабанду зброї з України
19:51
Ексголовний лікар Інституту раку Безносенко розповів, чому йде з посади та хто буде наступником
19:43
3 людини загинули від обстрілів і 7 людей поранені на Херсонщині 
19:40
Apple вкотре перенесла презентацію шолома віртуальної реальності - Bloomberg
19:36
Ізраїль готовий надати Україні систему попередження про повітряну загрозу – міністр Коен
19:30
На Волині чоловіка, який спалив 14 га лісу, засудили до 6 років тюрми
19:23
У Google прогнозують збільшення кібератак РФ на Україну і членів НАТО цьогоріч
19:09
Зеленський поговорив із президентом Казахстану Токаєвим
19:08
фотоХмельницькі лікарі дістали з серця військового уламок міни
19:03
Шмигаль розповів, скільки коштів вже акумулювали на відновлення
Усі новини...