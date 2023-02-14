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Танки Leopard поїдуть в Україну в березні – міністр оборони Польщі

"Європейська правда"Вівторок, 14 лютого 2023, 17:51

Танки Leopard, які союзники пообіцяли передати Києву, будуть передані Україні у березні.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак після засідання у форматі "Рамштайн" в Брюсселі у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN 24.

Глава Міноборони Польщі розповів, що ще більше країн заявили про свою участь у коаліції щодо передачі Україні танків Leopard.

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"Німеччина створює коаліцію країн, які мають танки Leopard 2A6. Ми, Польща, Leopard 2А4. До вже конкретних заяв Канади та Іспанії сьогодні приєдналася Норвегія", - сказав Блащак. 

"Ми працюємо над тим, щоб Фінляндія також передала такі танки. Сьогодні фінський міністр сказав, що це рішення вже дуже близьке", - додав він. 

За словами міністра, "ми можемо сказати, що в березні ці танки поїдуть в Україну".

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Він додав, що українські військовослужбовці проходять навчання у Польщі.

"Вони будуть готові експлуатувати ці танки вже в середині березня, тож пізніше буде здійснюватися лише передислокація цих військ і така підтримка", - зазначив очільник Міноборони Польщі.

Як повідомлялося, міністр оборони США Ллойд Остін перерахував країни, які почали підготовку до передання Україні бойових танків Leopard 2 або дали відповідне зобов’язання.

У вівторок міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам оголосив, що його країна передасть Україні вісім танків Leopard і до чотирьох танків спеціального призначення.

Теми: танкиПольщаРамштайн
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