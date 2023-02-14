Танки Leopard поедут в Украину в марте – министр обороны Польши

Танки Leopard, которые союзники пообещали передать Киеву, будут переданы Украине в марте.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак после заседания в формате "Рамштайн" в Брюсселе во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN 24.

Глава Минобороны Польши рассказал, что еще больше стран заявили о своем участии в коалиции по передаче Украине танков Leopard.

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"Германия создает коалицию стран, которые имеют танки Leopard 2A6. Мы, Польша, Leopard 2А4. К уже конкретным заявлениям Канады и Испании сегодня присоединилась Норвегия", - сказал Блащак.

"Мы работаем над тем, чтобы Финляндия также передала такие танки. Сегодня финский министр сказал, что это решение уже очень близко", - добавил он.

По словам министра, "мы можем сказать, что в марте эти танки поедут в Украину".

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Он добавил, что украинские военнослужащие проходят обучение в Польше.

"Они будут готовы эксплуатировать эти танки уже в середине марта, поэтому позже будет осуществляться только передислокация этих войск и такая поддержка", - отметил глава Минобороны Польши.

Как сообщалось, министр обороны США Ллойд Остин перечислил страны, которые начали подготовку к передаче Украине боевых танков Leopard 2 или дали соответствующее обязательство.

Во вторник министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам объявил, что его страна передаст Украине восемь танков Leopard и до четырех танков специального назначения.