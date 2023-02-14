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Кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 41 тисячу

"Європейська правда"Вівторок, 14 лютого 2023, 18:58

Число загиблих у результаті руйнівних землетрусів у Туреччині та Сирії 6 лютого перевищило 41 тисячу осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У вівторок ввечері президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що число жертв стихійного лиха на півдні країни сягнуло 35 418 осіб, передає агентство Anadolu.

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Наразі у лікарнях перебувають 13 208 поранених унаслідок землетрусів.

Пошуково-рятувальні роботи в зоні землетрусу буде продовжено доти, доки під завалами залишатимуться люди, пообіцяв Ердоган.

Понад 5 814 людей загинули в Сирії, згідно з підрахунками агентства Reuters, зробленими на основі повідомлень сирійських державних ЗМІ та агенції ООН.

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Майже дев'ять мільйонів людей у ​​Сирії постраждали від землетрусу, повідомила ООН.

Внаслідок землетрусу у Туреччині за останніми даними загинули п'ять громадян України, зокрема родина із Запоріжжя.

Посольство України в Туреччині вживає заходів задля підготовки репатріації тіл загиблих.

Незабаром дипломати планують евакуювати із постраждалого південного регіону 22 українських громадян.

Теми: ТуреччинаСирія
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