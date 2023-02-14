Кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 41 тисячу
Число загиблих у результаті руйнівних землетрусів у Туреччині та Сирії 6 лютого перевищило 41 тисячу осіб.
Про це повідомляє "Європейська правда".
У вівторок ввечері президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що число жертв стихійного лиха на півдні країни сягнуло 35 418 осіб, передає агентство Anadolu.
Наразі у лікарнях перебувають 13 208 поранених унаслідок землетрусів.
Пошуково-рятувальні роботи в зоні землетрусу буде продовжено доти, доки під завалами залишатимуться люди, пообіцяв Ердоган.
Понад 5 814 людей загинули в Сирії, згідно з підрахунками агентства Reuters, зробленими на основі повідомлень сирійських державних ЗМІ та агенції ООН.
Майже дев'ять мільйонів людей у Сирії постраждали від землетрусу, повідомила ООН.
Внаслідок землетрусу у Туреччині за останніми даними загинули п'ять громадян України, зокрема родина із Запоріжжя.
Посольство України в Туреччині вживає заходів задля підготовки репатріації тіл загиблих.
Незабаром дипломати планують евакуювати із постраждалого південного регіону 22 українських громадян.