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Количество погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии превысило 41 тысячу

"Европейская правда"Вторник, 14 февраля 2023, 18:58

Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции и Сирии 6 февраля превысило 41 тысячу человек.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Во вторник вечером президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число жертв стихийного бедствия на юге страны достигло 35 418 человек, передает агентство Anadolu.

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Сейчас в больницах находятся 13 208 раненых в результате землетрясений.

Поисково-спасательные работы в зоне землетрясения будут продолжаться до тех пор, пока под завалами будут оставаться люди, пообещал Эрдоган.

Более 5 814 человек погибли в Сирии, согласно подсчетам агентства Reuters, сделанным на основе сообщений сирийских государственных СМИ и агентства ООН.

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Почти девять миллионов человек в Сирии пострадали от землетрясения, сообщила ООН.

В результате землетрясения в Турции по последним данным погибли пять граждан Украины, в частности семья из Запорожья.

Посольство Украины в Турции принимает меры для подготовки репатриации тел погибших.

Вскоре дипломаты планируют эвакуировать из пострадавшего южного региона 22 украинских граждан.

Темы: ТурцияСирия
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