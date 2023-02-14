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США думають передати Україні контрабандну іранську зброю, вилучену в єменських бойовиків – ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 14 лютого 2023, 20:13
США думають передати Україні контрабандну іранську зброю, вилучену в єменських бойовиків – ЗМІ
Фото: Anadolu Agency

Американські військові розглядають можливість відправлення в Україну тисяч одиниць захопленої зброї і більше мільйона набоїв, які колись призначалися для бойовиків, що підтримуються Іраном, в Ємені.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal із посиланням на американських та європейських неназваних посадовців, пише "Європейська правда".

Видання наголошує, що це стало би безпрецедентним кроком, який допоможе Києву боротися з російськими військами.

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За даними видання, американські чиновники заявили, що планують відправити Україні понад 5 тисяч штурмових гвинтівок, 1,6 млн патронів до стрілецької зброї, невелику кількість протитанкових ракет і понад 7000 неконтактних підривників, вилучених останніми місяцями біля узбережжя Ємену у контрабандистів, підозрюваних у роботі на Іран.

Виклик для адміністрації Байдена полягає в тому, щоб знайти юридичне обґрунтування для вилучення зброї з одного конфлікту і передачі її в інший. Ембарго ООН на постачання зброї вимагає від США та їхніх союзників знищити, зберегти або позбутися вилученої зброї. 

За словами американських чиновників, юристи адміністрації Байдена вивчають, чи створює ця резолюція якісь можливості для того, щоб передати зброю Україні.

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Гвинтівки і боєприпаси були вилучені протягом останніх місяців США і Францією в рамках глобальних зусиль, спрямованих, головним чином, на запобігання контрабанді зброї Іраном до Ємену. Союзники Тегерана, хусити, ведуть восьмирічну війну проти підтримуваного Саудівською Аравією уряду, який був витіснений зі столиці в 2014 році.

Зазвичай зброю вилучають і знищують США та їхні союзники, які забезпечують дотримання ембарго ООН на постачання зброї до Ємену. Але американські офіційні особи заявили, що глобальні зусилля з надання Україні зброї викликали дискусію про відправку конфіскованих військових поставок до Києва.

Американські військові почали серйозно розглядати цю ідею наприкінці минулого року після того, як ВМС США вилучили мільйон боєприпасів на борту рибальського судна, що прямувало з Ірану до Ємену, повідомили чиновники. 

Як повідомлялося, НАТО попросить своїх членів збільшити запаси боєприпасів, які були сильно виснажені війною в Україні.

Теми: зброяСШАІранконтрабанда
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