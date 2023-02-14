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США думают передать Украине контрабандное иранское оружие, изъятое у йеменских боевиков – СМИ

"Европейская правда"Вторник, 14 февраля 2023, 21:13
Фото: Anadolu Agency

Американские военные рассматривают возможность отправки в Украину тысяч единиц захваченного оружия и более миллиона патронов, которые когда-то предназначались для боевиков, поддерживаемых Ираном, в Йемене.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских неназванных чиновников, пишет "Европейская правда".

Издание отмечает, что это стало бы беспрецедентным шагом, который поможет Киеву бороться с российскими войсками.

По данным издания, американские чиновники заявили, что планируют отправить Украине более 5 тысяч штурмовых винтовок, 1,6 млн патронов к стрелковому оружию, небольшое количество противотанковых ракет и более 7000 неконтактных подрывников, изъятых в последние месяцы у побережья Йемена у контрабандистов, подозреваемых в работе на Иран.

Вызов для администрации Байдена заключается в том, чтобы найти юридическое обоснование для изъятия оружия из одного конфликта и передачи его в другой. Эмбарго ООН на поставки оружия требует от США и их союзников уничтожить, сохранить или избавиться от изъятого оружия. 

По словам американских чиновников, юристы администрации Байдена изучают, создает ли эта резолюция какие-то возможности для того, чтобы передать оружие Украине.

Винтовки и боеприпасы были изъяты в течение последних месяцев США и Францией в рамках глобальных усилий, направленных, главным образом, на предотвращение контрабанды оружия Ираном в Йемен. Союзники Тегерана, хуситы, ведут восьмилетнюю войну против поддерживаемого Саудовской Аравией правительства, которое было вытеснено из столицы в 2014 году.

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Обычно оружие изымают и уничтожают США и их союзники, которые обеспечивают соблюдение эмбарго ООН на поставки оружия в Йемен. Но американские официальные лица заявили, что глобальные усилия по предоставлению Украине оружия вызвали дискуссию об отправке конфискованных военных поставок в Киев.

Американские военные начали серьезно рассматривать эту идею в конце прошлого года после того, как ВМС США изъяли миллион боеприпасов на борту рыболовного судна, следовавшего из Ирана в Йемен, сообщили чиновники. 

Как сообщалось, НАТО попросит своих членов увеличить запасы боеприпасов, которые были сильно истощены войной в Украине.

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Темы: оружиеСШАИранконтрабанда
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