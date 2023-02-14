Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США думают передать Украине контрабандное иранское оружие, изъятое у йеменских боевиков – СМИ

"Европейская правда"Вторник, 14 февраля 2023, 20:13
США думают передать Украине контрабандное иранское оружие, изъятое у йеменских боевиков – СМИ
Фото: Anadolu Agency

Американские военные рассматривают возможность отправки в Украину тысяч единиц захваченного оружия и более миллиона патронов, которые когда-то предназначались для боевиков, поддерживаемых Ираном, в Йемене.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских неназванных чиновников, пишет "Европейская правда".

Издание отмечает, что это стало бы беспрецедентным шагом, который поможет Киеву бороться с российскими войсками.

Реклама:

По данным издания, американские чиновники заявили, что планируют отправить Украине более 5 тысяч штурмовых винтовок, 1,6 млн патронов к стрелковому оружию, небольшое количество противотанковых ракет и более 7000 неконтактных подрывников, изъятых в последние месяцы у побережья Йемена у контрабандистов, подозреваемых в работе на Иран.

Вызов для администрации Байдена заключается в том, чтобы найти юридическое обоснование для изъятия оружия из одного конфликта и передачи его в другой. Эмбарго ООН на поставки оружия требует от США и их союзников уничтожить, сохранить или избавиться от изъятого оружия. 

По словам американских чиновников, юристы администрации Байдена изучают, создает ли эта резолюция какие-то возможности для того, чтобы передать оружие Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Винтовки и боеприпасы были изъяты в течение последних месяцев США и Францией в рамках глобальных усилий, направленных, главным образом, на предотвращение контрабанды оружия Ираном в Йемен. Союзники Тегерана, хуситы, ведут восьмилетнюю войну против поддерживаемого Саудовской Аравией правительства, которое было вытеснено из столицы в 2014 году.

Обычно оружие изымают и уничтожают США и их союзники, которые обеспечивают соблюдение эмбарго ООН на поставки оружия в Йемен. Но американские официальные лица заявили, что глобальные усилия по предоставлению Украине оружия вызвали дискуссию об отправке конфискованных военных поставок в Киев.

Американские военные начали серьезно рассматривать эту идею в конце прошлого года после того, как ВМС США изъяли миллион боеприпасов на борту рыболовного судна, следовавшего из Ирана в Йемен, сообщили чиновники. 

Как сообщалось, НАТО попросит своих членов увеличить запасы боеприпасов, которые были сильно истощены войной в Украине.

Темы: оружиеСШАИранконтрабанда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Киеве, Запорожье, Днепре и на Хмальниччине прогремели взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
Остин перечислил, какое оружие согласовали передать Украине на "Рамштайн" перед ее наступлением
Во Львове мусоровоз насмерть сбил двух женщин
Из Бахмута выходить никто не собирается, десантуру россиян хорошо "покусали" – лейтенант Назаренко
Путин просчитался на каждом шагу в своей войне – Остин
Последние новости
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
В Киеве, Запорожье, Днепре и на Хмальниччине прогремели взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
Все новости...
Реклама: