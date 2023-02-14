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Зеленський про "сильні рішення" 9-го "Рамштайну": Більше ППО, танків, артилерії й снарядів

Олена РощінаВівторок, 14 лютого 2023, 21:09
Зеленський про сильні рішення 9-го Рамштайну: Більше ППО, танків, артилерії й снарядів
Володимир Зеленський, фото ОП

На дев’ятому засіданні Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі західні партнери підтвердили, що Україна отримає більше засобів протиповітряної оборони, танків, артилерії та снарядів, а також більше навчання для військових. 

Джерело: президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 14 лютого

Пряма мова: "Сьогодні – день чергового "Рамштайну", зустрічі групи військової підтримки України. 54 держави-партнери. Вже дев’ята така зустріч. І маємо чергові сильні рішення для захисту нашої держави, для зміцнення наших воїнів.

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Підтверджено партнерами більше ППО. Підтверджено більше танків. Підтверджено більше артилерії та снарядів. Підтверджено більше навчання наших військових. Як сьогодні звучало, Ukraine must be successful. І тут ми погоджуємось: успіх повинен бути.

Звичайно, далеко не все про "Рамштайн" можна повідомляти публічно. Значну частину домовленостей і дискусій варто залишити за зачиненими дверима засідання Контактної групи. Але я можу сказати впевнено, що базові тенденції залишаються незмінними. Україна й партнери разом роблять усе, щоб держава-терорист програла. І щоб це сталося швидше".

Деталі: Зеленський заявив, що "Кремль намагається вичавити з Росії весь можливий потенціал агресії" і росіяни поспішають, бо знають, що "світ все одно сильніший, але потребує часу, щоб згуртувати свою силу".

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Український лідер наголосив, що швидкість дуже важлива в усьому: в ухваленні і реалізації рішень, у постачанні і навчанні бійців. 

Він подякував партнерам, які усвідомлюють, що швидкість рятує життя людей і "повертає безпеку", зокрема подякував американцям за лідерство і системну координацію "Рамштайнів".

Пряма мова: "Сьогодні ж я зустрівся з міністром закордонних справ Канади, яка перебувала з візитом в Україні. Тематика нашої розмови була теж, можна сказати, "рамштайнова". Передусім – оборонна підтримка, нова зброя для України, нові санкції проти Росії. 

Подякував Канаді за вже надану підтримку. І ми доволі детально з пані міністром обговорили, що зараз потрібно, щоб продовжити витісняти окупанта з української землі.

Активно готуємося до зовнішньополітичних заходів другої половини цього тижня. Як "Рамштайн" задав тональність тижню, так і маємо його пройти. Кожного дня додаючи результатів для України".

Теми: ЗеленськийРамштайнзброядопомога Україні
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