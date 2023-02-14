Зеленський про "сильні рішення" 9-го "Рамштайну": Більше ППО, танків, артилерії й снарядів

На дев’ятому засіданні Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі західні партнери підтвердили, що Україна отримає більше засобів протиповітряної оборони, танків, артилерії та снарядів, а також більше навчання для військових.

Джерело: президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 14 лютого

Пряма мова: "Сьогодні – день чергового "Рамштайну", зустрічі групи військової підтримки України. 54 держави-партнери. Вже дев’ята така зустріч. І маємо чергові сильні рішення для захисту нашої держави, для зміцнення наших воїнів.

Підтверджено партнерами більше ППО. Підтверджено більше танків. Підтверджено більше артилерії та снарядів. Підтверджено більше навчання наших військових. Як сьогодні звучало, Ukraine must be successful. І тут ми погоджуємось: успіх повинен бути.

Звичайно, далеко не все про "Рамштайн" можна повідомляти публічно. Значну частину домовленостей і дискусій варто залишити за зачиненими дверима засідання Контактної групи. Але я можу сказати впевнено, що базові тенденції залишаються незмінними. Україна й партнери разом роблять усе, щоб держава-терорист програла. І щоб це сталося швидше".

Деталі: Зеленський заявив, що "Кремль намагається вичавити з Росії весь можливий потенціал агресії" і росіяни поспішають, бо знають, що "світ все одно сильніший, але потребує часу, щоб згуртувати свою силу".

Український лідер наголосив, що швидкість дуже важлива в усьому: в ухваленні і реалізації рішень, у постачанні і навчанні бійців.

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Він подякував партнерам, які усвідомлюють, що швидкість рятує життя людей і "повертає безпеку", зокрема подякував американцям за лідерство і системну координацію "Рамштайнів".

Пряма мова: "Сьогодні ж я зустрівся з міністром закордонних справ Канади, яка перебувала з візитом в Україні. Тематика нашої розмови була теж, можна сказати, "рамштайнова". Передусім – оборонна підтримка, нова зброя для України, нові санкції проти Росії.

Подякував Канаді за вже надану підтримку. І ми доволі детально з пані міністром обговорили, що зараз потрібно, щоб продовжити витісняти окупанта з української землі.

Активно готуємося до зовнішньополітичних заходів другої половини цього тижня. Як "Рамштайн" задав тональність тижню, так і маємо його пройти. Кожного дня додаючи результатів для України".