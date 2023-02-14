Зеленский о "сильных решениях" 9-го "Рамштайна": Больше ПВО, танков, артиллерии и снарядов

На девятом заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе западные партнеры подтвердили, что Украина получит больше средств противовоздушной обороны, танков, артиллерии и снарядов, а также больше обучения для военных.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 14 февраля

Прямая речь: "Сегодня – день очередного "Рамштайн", встречи группы военной поддержки Украины. 54 государства-партнера. Уже девятая такая встреча. И имеем очередные сильные решения для защиты нашего государства, для укрепления наших воинов.

Подтверждено партнерами больше ПВО. Подтверждено больше танков. Подтверждено больше артиллерии и снарядов. Подтверждено больше обучения наших военных. Как сегодня звучало, Ukraine must be successful. И здесь мы согласны: успех должен быть.

Конечно, далеко не все о "Рамштайн" можно сообщать публично. Значительную часть договоренностей и дискуссий стоит оставить за закрытыми дверями заседания Контактной группы. Но я могу сказать уверенно, что базовые тенденции остаются неизменными. Украина и партнеры вместе делают все, чтобы государство-террорист проиграло. И чтобы это произошло быстрее".

Детали: Зеленский заявил, что "Кремль пытается выжать из России весь возможный потенциал агрессии" и россияне спешат, потому что знают, что "мир все равно сильнее, но ему нужно время, чтобы сплотить свою силу".

Украинский лидер подчеркнул, что скорость очень важна во всем: в принятии и реализации решений, в снабжении и обучении бойцов.

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Он поблагодарил партнеров, которые осознают, что скорость спасает жизни людей и "возвращает безопасность", в частности поблагодарил американцев за лидерство и системную координацию "Рамштайнов".

Прямая речь: "Сегодня же я встретился с министром иностранных дел Канады, которая находилась с визитом в Украине. Тематика нашего разговора была тоже, можно сказать, "рамштайновая". Прежде всего – оборонная поддержка, новое оружие для Украины, новые санкции против России.

Поблагодарил Канаду за уже оказанную поддержку. И мы довольно подробно с госпожой министром обсудили, что сейчас нужно, чтобы продолжить вытеснять оккупанта с украинской земли.

Активно готовимся к внешнеполитическим мероприятиям второй половины этой недели. Как "Рамштайн" задал тональность неделе, так и должны ее пройти. Каждый день добавляя результатов для Украины".