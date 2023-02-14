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Вищий антикорупційний суд отримав нову керівницю

Олена РощінаВівторок, 14 лютого 2023, 23:22
Суддя Віра Михайленко, фото ВАКС

Новою головою Вищого антикорупційного суду України стала суддя Віра Михайленко, відповідне рішення ухвалили на загальних зборах суддів 14 лютого.

Джерело: Вищий антикорупційний суд, Центр протидії корупції

Деталі: Попередні кілька спроб були невдалими – й нарешті ВАКС отримав повноцінну голову суду.

Від 7 травня 2019 року до 6 травня 2022 року головою ВАКС була Олена Танасевич. Із 7 травня 2022 року повноваження голови Вищого антикорупційного суду виконував Олег Павлишин, який має найбільший суддівський стаж. 

18 травня 2022 року головою Апеляційної палати ВАКС обрали суддю Олександра Семенникова. Він змінив на цій посаді Даниїлу Чорненьку.

Нагадаємо: Восени 2020 року Третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя притягнула до відповідальності слідчу суддю ВАКС Віру Михайленко, призначивши їй попередження. Фактично суддю покарали за те, що вона дозволила проводити заочне розслідування щодо скандального ексміністра часів Януковича-Азарова Миколи Злочевського, який втік з України 2014 року. 

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Теми: Антикорупційний судсуд
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