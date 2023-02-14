Высший антикоррупционный суд получил новую руководительницу

Новой главой Высшего антикоррупционного суда Украины стала судья Вера Михайленко, соответствующее решение приняли на общем собрании судей 14 февраля.

Источник: Высший антикоррупционный суд, Центр противодействия коррупции

Детали: Предыдущие несколько попыток были неудачными – и наконец ВАКС получил полноценную главу суда.

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С 7 мая 2019 года по 6 мая 2022 года главой ВАКС была Елена Танасевич. С 7 мая 2022 года полномочия главы Высшего антикоррупционного суда исполнял Олег Павлишин, который имеет наибольший судейский стаж.

18 мая 2022 года главой Апелляционной палаты ВАКС избрали судью Александра Семенникова. Он сменил на этой должности Даниилу Черненькую.

Напомним: Осенью 2020 года Третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия привлекла к ответственности следственную судью ВАКС Веру Михайленко, назначив ей предупреждение. Фактически судью наказали за то, что она позволила проводить заочное расследование в отношении скандального экс-министра времен Януковича-Азарова Николая Злочевского, который сбежал из Украины в 2014 году.