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Україна проти участі росіян у засіданні ПА ОБСЄ у Відні і пропонує перенести зустріч

"Європейська правда"Вівторок, 14 лютого 2023, 22:36
Україна проти участі росіян у засіданні ПА ОБСЄ у Відні і пропонує перенести зустріч
Руслан Стефанчук, фото Верховної Ради

Україна виступає проти присутності російської делегації на офіційному засіданні Парламентської асамблеї ОБСЄ і пропонує перенести засідання.

Про це сказав спікер Верховної ради Руслан Стефанчук під час розмови з президенткою ПА ОБСЄ Маргаретою Седерфельт, пише "Європейська правда".

"Він підкреслив, що українська сторона занепокоєна кризовою ситуацією, у якій опинилася ПА ОБСЄ, через неухвалення на попередньому засіданні у Варшаві Постійним комітетом ПА ОБСЄ змін до правил процедури Асамблеї", - йдеться у заяві на сайті Верховної Ради.

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Стефанчук також зауважив, що викликає нерозуміння можлива присутність на зимовому засіданні ПА ОБСЄ 23-24 лютого у Відні, безпосередньо у річницю початку широкомасштабної агресивної війни проти України, делегацій РФ та Білорусі, яким не відмовлено у отриманні віз з метою відвідання офіційного заходу ОБСЄ.

"Абсолютно неприпустимою є ситуація, коли делегації України та РФ, держави-агресора, опиняться за одним столом на офіційному засіданні ПА ОБСЄ. Мені здається, це не відповідає ні принципам, на яких заснована ОБСЄ, ні взагалі здоровому глузду", — наголосив Стефанчук.

Він також звернув увагу на те, що неодноразово звертався до колег-парламентаріїв ПА ОБСЄ із закликом до забезпечення повномасштабної міжнародної ізоляції кремлівського режиму, який розв’язав війну у центрі Європи.

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"Прошу Вас розглянути можливість застосування певного оперативного виходу із ситуації, що склалася, і пропоную розглянути питання позачергового засідання Бюро Асамблеї, з метою ухвалення рішення щодо перенесення зимового засідання ПА ОБСЄ. І я маю попередні сигнали від партнерів про готовність підтримати таку пропозицію", — сказав Стефанчук.

Раніше в МЗС Польщі заявили, що надання Австрією віз російській делегації до Парламентської асамблеї ОБСЄ є поганим рішенням, яке відходить від прийнятих санкцій.

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг захищає рішення країни допустити російських делегатів, які під західними санкціями, на зустріч ОБСЄ у Відні - попри критику двох десятків країн.

Теми: СтефанчукВерховна РадаОБСЄРосія
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