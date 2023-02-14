Украина против участия россиян в заседании ПА ОБСЕ в Вене и предлагает перенести встречу

Украина выступает против присутствия российской делегации на официальном заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ и предлагает перенести встречу.

Об этом сказал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук во время разговора с президентом ПА ОБСЕ Маргаретой Седерфельт, пишет "Европейская правда".

"Он подчеркнул, что украинская сторона обеспокоена кризисной ситуацией, в которой оказалась ПА ОБСЕ, из-за непринятия на предыдущем заседании в Варшаве Постоянным комитетом ПА ОБСЕ изменений в правила процедуры Ассамблеи", - говорится в заявлении на сайте Верховной Рады.

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Стефанчук также отметил, что вызывает непонимание возможное присутствие на зимнем заседании ПА ОБСЕ 23-24 февраля в Вене, непосредственно в годовщину начала широкомасштабной агрессивной войны против Украины, делегаций РФ и Беларуси, которым не отказано в получении виз с целью посещения официального мероприятия ОБСЕ.

"Абсолютно недопустимой является ситуация, когда делегации Украины и РФ, государства-агрессора, окажутся за одним столом на официальном заседании ПА ОБСЕ. Мне кажется, это не соответствует ни принципам, на которых основана ОБСЕ, ни вообще здравому смыслу", - подчеркнул Стефанчук.

Он также обратил внимание на то, что неоднократно обращался к коллегам-парламентариям ПА ОБСЕ с призывом к обеспечению полномасштабной международной изоляции кремлевского режима, который развязал войну в центре Европы.

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"Прошу Вас рассмотреть возможность применения определенного оперативного выхода из сложившейся ситуации, и предлагаю рассмотреть вопрос внеочередного заседания Бюро Ассамблеи, с целью принятия решения о переносе зимнего заседания ПА ОБСЕ. И я имею предварительные сигналы от партнеров о готовности поддержать такое предложение", - сказал Стефанчук.

Ранее в МИД Польши заявили, что предоставление Австрией виз российской делегации в Парламентскую ассамблею ОБСЕ является плохим решением, которое отходит от принятых санкций.

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг защищает решение страны допустить российских делегатов, которые под западными санкциями, на встречу ОБСЕ в Вене - несмотря на критику двух десятков стран.