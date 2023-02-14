Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина против участия россиян в заседании ПА ОБСЕ в Вене и предлагает перенести встречу

"Европейская правда"Вторник, 14 февраля 2023, 23:36
Руслан Стефанчук, фото Верховной Рады

Украина выступает против присутствия российской делегации на официальном заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ и предлагает перенести встречу.

Об этом сказал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук во время разговора с президентом ПА ОБСЕ Маргаретой Седерфельт, пишет "Европейская правда".

"Он подчеркнул, что украинская сторона обеспокоена кризисной ситуацией, в которой оказалась ПА ОБСЕ, из-за непринятия на предыдущем заседании в Варшаве Постоянным комитетом ПА ОБСЕ изменений в правила процедуры Ассамблеи", - говорится в заявлении на сайте Верховной Рады.

Стефанчук также отметил, что вызывает непонимание возможное присутствие на зимнем заседании ПА ОБСЕ 23-24 февраля в Вене, непосредственно в годовщину начала широкомасштабной агрессивной войны против Украины, делегаций РФ и Беларуси, которым не отказано в получении виз с целью посещения официального мероприятия ОБСЕ.

"Абсолютно недопустимой является ситуация, когда делегации Украины и РФ, государства-агрессора, окажутся за одним столом на официальном заседании ПА ОБСЕ. Мне кажется, это не соответствует ни принципам, на которых основана ОБСЕ, ни вообще здравому смыслу", - подчеркнул Стефанчук.

Он также обратил внимание на то, что неоднократно обращался к коллегам-парламентариям ПА ОБСЕ с призывом к обеспечению полномасштабной международной изоляции кремлевского режима, который развязал войну в центре Европы.

"Прошу Вас рассмотреть возможность применения определенного оперативного выхода из сложившейся ситуации, и предлагаю рассмотреть вопрос внеочередного заседания Бюро Ассамблеи, с целью принятия решения о переносе зимнего заседания ПА ОБСЕ. И я имею предварительные сигналы от партнеров о готовности поддержать такое предложение", - сказал Стефанчук.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее в МИД Польши заявили, что предоставление Австрией виз российской делегации в Парламентскую ассамблею ОБСЕ является плохим решением, которое отходит от принятых санкций.

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг защищает решение страны допустить российских делегатов, которые под западными санкциями, на встречу ОБСЕ в Вене - несмотря на критику двух десятков стран.

Читайте УП В Google News

Темы: СтефанчукВерховная РадаОБСЕРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Байден: Сбитые над США объекты, вероятно, связаны с частными компаниями, а не Китаем

Российские атаки уже происходят – Зеленский о новом наступлении РФ

Медведчук: Сейчас я постоянно живу в Москве, "вынужденно"

ВАКС забрал в собственность Украины имущество российского олигарха Дерипаски

Словакия несколько недель не пропускает на границе с Украиной немецкие гаубицы для ремонта – СМИ

Генерал Милли: война закончится переговорами, ни Россия, ни Украина не достигнут своих целей

Все новости...
Стефанчук
Зеленский поручил Стефанчуку рассмотреть петицию о лишении мандатов депутатов от запрещенной "ОПЗЖ"
Стефанчук в парламенте Франции призвал предоставить танки и самолеты и признать Голодомор геноцидом
Стефанчук рассказал, как очистить Раду от пророссийских партий
Последние новости
00:18
Над российским Белгородом прогремели 7 взрывов – росСМИ
00:08
обновленоРоссияне обстреливают Харьков из С-300, все в укрытие – ОВА
23:57
фото, видеоЗа должность директора НАБУ соревнуются близкие к ОП кандидаты, а детектива по делу Татарова – исключили
23:35
В Бахмуте все еще остаются 6 тысяч гражданских – Верещук
22:58
Канада выделила еще $5,6 млн на разминирование территории Украины
22:42
США и G7 готовят масштабный пакет санкций против России к 24 февраля - Нуланд
22:37
Держать фронт и готовиться к эскалации – это приоритет: Зеленский собирал Ставку
22:23
Несмотря на атаку РФ почти не пришлось отключать киевлянам свет – Yasno
22:15
Посольство Израиля в Украине возобновило работу
22:09
Экономические новости 16 февраля: атака РФ не повлияла на энергосистему, заводы Дерипаски в собственности Украины
Все новости...