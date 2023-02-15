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Українські стрибуни Проценко і Магучіх виграли "срібло" і "золото" на турнірі у Словаччині

"Українська правда"Середа, 15 лютого 2023, 00:48
Ярослава Магучіх. Фото AP

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх виграла золоту медаль на турнірі серії World Athletics Indoor Tour Silver у словацькій Банській-Бистриці. "Срібло" на цьому ж турнірі здобув український стрибун Андрій Проценко.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Катерина Табашник виступили у словацькій Банській-Бистриці на турнірі серії World Athletics Indoor Tour Silver.

Змагання розпочалися з висоти 1.70 метра. Табашник уперше вийшла в сектор на 1.80 м – з першої спроби успішно. Далі вона з першої спроби взяла планку 1.85 м. Висота 1.88 м підкорилася їй з другого стрибка. Загалом одразу шестеро атлеток подолали цю планку.

Ярослава Магучіх уперше стрибнула на висоті 1.91 м - успішно з першої спроби. Цю висоту також подолали Марія Вуковіч, Табашник (обоє - з першого стрибка) та Єлена Валлортігара (з другого). Усі інші спортсменки вилетіли з турніру.

Висоту 1.93 м Магучіх пропустила, а Табашник та Вуковіч стрибнули з першої спроби. Валлортігара після двох невдалих стрибків перенесла свою останню спробу на висоту 1.95 м і підкорила цю планку.

Магучіх повернулася в сектор на 1.95 м і знову успішно подолала її з першої спроби. Вуковіч стрибнула цю висоту з третьої спроби, а Табашник не змогла взяти планку. Таким чином Катерина Табашник закінчила змагання з результатом 1.93 м - це повторення найкращого особистого результату сезону та четверте місце.

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На висоті 1.97 м визначилася переможниця. Ярослава Магучіх з першої спроби взяли висоту, інші дві стрибунки не змогли з нею впоратися. Усього три стрибки вистачило українці для перемоги.

Перемога Магучіх з результатом 1.97 м стала для українки шостою з шести стартів у 2023 році.

Стрибки у висоту. Жінки:

  1. Ярослава Магучіх (Україна) - 1.97 м
  2. Єлена Валлортігара (Італія) - 1.95 м
  3. Марія Вуковіч (Чорногорія) - 1.95 м
  4. Катерина Табашник (Україна) - 1.93 м

Український стрибун у висоту Андрій Проценко закінчив турнір у Банській-Бистриці зі срібною медаллю.

Для Проценка турнір у Словаччині був уже третім у лютому. Перед цим він виступив у Лодзі та Удіне, де здобув "бронзу" та "срібло" відповідно. А в Італії ще й оновив найкращий результат сезону - 2.24 метра.

Андрій Проценко
Андрій Проценко

У Словаччині Проценко вдалося вдруге поспіль побити особистий рекорд сезону. Він розпочав виступи з висоти 2.05 м, взявши її, а також дві наступні планки - 2.10 м та 2.15 метра з першої спроби.

Ключовою у боротьбі за подіум на турнірі стала висота 2.25 метра. З 12 спортсменів, які до неї підходили подолати змогли лише п'ять. Одним з них був Проценко.

Однак для подіуму Проценкові не вистачало висоти 2.25 м. Він поступався за кількістю спроб мексиканцеві Едгару Рівері, кубинцю Луїсу Енріке Заясу та новозеландцю Гемішу Керру. Українському стрибуну потрібно було брати і наступну планку 2.28 м, щоб продовжити боротьбу за нагороду.

Проценко зміг подолати 2.28 м, вдруге поспіль за турнір оновивши найкращий результат сезону. Крім нього, подолати цю висоту вдалося лише новозеландцю Керру. Надалі спортсмени влаштували драматичну дуель у секторі.

Керр взяв висоту 2.30 м з першого стрибка, Проценко - переніс після невдалої спроби.

Висоту 2.32 м Проценко подолав з останньої спроби, встановивши новий рекорд сезону у світі. Керр не реалізував перший стрибок. 

Далі Керр взяв висоту 2.34 м з першої спроби після перенесення. Проценко після невдалої спроби переніс. Керр оновив світовий рекорд сезону Проценка.

Далі Проценко не подолав планку 2.36 м. У підсумку - Керр став чемпіоном змагань, Проценко – другий. Результат Проценка - найкращий для нього за два роки у приміщенні. У лютому 2021 року на турнірі у Торуні він взяв висоту 2.34 м.

Стрибки у висоту. Чоловіки:

  1. Геміш Керр (Нова Зеландія) - 2.34 м
  2. Андрій Проценко (Україна) - 2.32 м
  3. Едгар Рівера (Мексика) - 2.25 м
  4. Луїс Енріке Заяс (Куба) - 2.25 м

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Теми: спортСловаччина
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