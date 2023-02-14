Украинские прыгуны Проценко и Магучих выиграли "серебро" и "золото" на турнире в Словакии

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих выиграла золотую медаль на турнире серии World Athletics Indoor Tour Silver в словацкой Банской-Быстрице. "Серебро" на этом же турнире получил украинский прыгун Андрей Проценко.

Источник: "Суспільне"

Детали: Украинские прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Екатерина Табашник выступили в словацкой Банской-Быстрице на турнире серии World Athletics Indoor Tour Silver.

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Соревнования начались с высоты 1.70 метра. Табашник впервые вышла в сектор на 1.80 м - с первой попытки успешно. Далее она с первой попытки взяла планку 1.85 м. Высота 1.88 м покорилась ей со второго прыжка. Всего сразу шесть атлеток преодолели эту планку.

Ярослава Магучих впервые прыгнула на высоте 1.91 м - успешно с первой попытки. Эту высоту также преодолели Мария Вукович, Табашник (оба - с первого прыжка) и Елена Валлортигара (со второго). Все остальные спортсменки вылетели из турнира.

Высоту 1.93 м Магучих пропустила, а Табашник и Вукович прыгнули с первой попытки. Валлортигара после двух неудачных прыжков перенесла свою последнюю попытку на высоту 1.95 м и покорила эту планку.

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Магучих вернулась в сектор на 1.95 м и снова успешно преодолела ее с первой попытки. Вукович прыгнула эту высоту с третьей попытки, а Табашник не смогла взять планку. Таким образом Екатерина Табашник закончила соревнования с результатом 1.93 м - это повторение лучшего личного результата сезона и четвертое место.

На высоте 1.97 м определилась победительница. Ярослава Магучих с первой попытки взяли высоту, остальные две прыгуньи не смогли с ней справиться. Всего три прыжка хватило украинке для победы.

Победа Магучих с результатом 1.97 м стала для украинки шестой из шести стартов в 2023 году.

Прыжки в высоту. Женщины:

Ярослава Магучих (Украина) - 1.97 м Елена Валлортигара (Италия) - 1.95 м Мария Вукович (Черногория) - 1.95 м Екатерина Табашник (Украина) - 1.93 м

Украинский прыгун в высоту Андрей Проценко закончил турнир в Банской-Быстрице с серебряной медалью.

Для Проценко турнир в Словакии был уже третьим в феврале. Перед этим он выступил в Лодзи и Удине, где получил "бронзу" и "серебро" соответственно. А в Италии еще и обновил лучший результат сезона - 2.24 метра.

Андрей Проценко

В Словакии Проценко удалось второй раз подряд побить личный рекорд сезона. Он начал выступления с высоты 2.05 м, взяв ее, а также две следующие планки - 2.10 м и 2.15 метра с первой попытки.

Ключевой в борьбе за подиум на турнире стала высота 2.25 метра. Из 12 спортсменов, которые к ней подходили преодолеть смогли только пять. Одним из них был Проценко.

Однако для подиума Проценко не хватало высоты 2.25 м. Он уступал по количеству попыток мексиканцу Эдгару Ривере, кубинцу Луису Энрике Заясу и новозеландцу Гемишу Керру. Украинскому прыгуну нужно было брать и следующую планку 2.28 м, чтобы продолжить борьбу за награду.

Проценко смог преодолеть 2.28 м, второй раз подряд за турнир обновив лучший результат сезона. Кроме него, преодолеть эту высоту удалось лишь новозеландцу Керру. В дальнейшем спортсмены устроили драматическую дуэль в секторе.

Керр взял высоту 2.30 м с первого прыжка, Проценко - перенес после неудачной попытки.

Высоту 2.32 м Проценко преодолел с последней попытки, установив новый рекорд сезона в мире. Керр не реализовал первый прыжок.

Далее Керр взял высоту 2.34 м с первой попытки после переноса. Проценко после неудачной попытки перенес. Керр обновил мировой рекорд сезона Проценко.

Далее Проценко не преодолел планку 2.36 м. В итоге - Керр стал чемпионом соревнований, Проценко - второй. Результат Проценко - лучший для него за два года в помещении. В феврале 2021 года на турнире в Торуне он взял высоту 2.34 м.

Прыжки в высоту. Мужчины:

Гэмиш Керр (Новая Зеландия) - 2.34 м Андрей Проценко (Украина) - 2.32 м Эдгар Ривера (Мексика) - 2.25 м Луис Энрике Заяс (Куба) - 2.25 м

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