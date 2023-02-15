У Росії та Криму створені табори для "ідеологічного перевиховання" українських дітей – розслідування

На території Росії та окупованого Криму функціонує мережа таборів для "перевиховання" та усиновлення українських дітей.

Джерело: звіт Лабораторії гуманітарних досліджень факультету охорони здоров'я Єльського університету

Деталі: Автори розслідування стверджують, що на території Росії та анексованого Криму існує мережа зі щонайменше 43 закладів, у більшості з яких відбувається "ідеологічне перевиховання" дітей з України віком від 4 місяців до 17 років.

За оцінкою дослідників, від 24 лютого 2022 року до цих таборів потрапили понад 6 тис. українських дітей. При цьому вони допускають, що фактична кількість дітей може бути значно вищою.

Більшість таборів - це оздоровчі заклади, куди дітей відвозять нібито на відпочинок. Решту таборів росіяни використовують для розміщення дітей, яких привезли для виховання або усиновлення в РФ.

Більша частина цих закладів розташована в Криму. Однак 10 таборів розташовані недалеко від великих російських міст - Москви, Казані та Єкатеринбурга. Також табори є в Сибірі та на Далекому Сході.

Карта російських таборів

У розслідуванні стверджується, що у таборах в Криму та Чечні українських дітей навчають поводженню з вогнепальною зброєю та військовою технікою.

ВІДЕО ДНЯ

Серед установ, куди відправляли дітей, дослідники ідентифікували психіатричну клініку та будинки для сиріт.

"Основна функція таборів - це, судячи з усього, політичне перевиховання. Українським дітям насаджують російські ідеї в академічній, культурній, патріотичній, військовій сферах", - йдеться у звіті.

Більшість дітей, які перебувають у таборах, вивезли з окупованих РФ регіонів Донбасу, декого вивезли з Харківської, Херсонської та Запорізької областей до того, як ці території повернулися під контроль України.

Зазначається, що росіяни тиснуть на батьків, щоби отримати згоду на відправлення дітей у табори. Деякі з опитаних батьків розповіли, що не погоджувалися віддавати своїх дітей у такі заклади, однак їх відправили.