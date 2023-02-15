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В России и Крыму созданы лагеря для "идеологического перевоспитания" украинских детей – расследование

"Украинская правда"Среда, 15 февраля 2023, 01:58
Россияне показывают детям оружие. Иллюстративное фото из открытых источников

На территории России и оккупированного Крыма функционирует сеть лагерей для "перевоспитания" и усыновления украинских детей.

Источник: отчет Лаборатории гуманитарных исследований факультета здравоохранения Йельского университета

Детали: Авторы расследования утверждают, что на территории России и аннексированного Крыма существует сеть из не менее 43 заведений, в большинстве из которых происходит "идеологическое перевоспитание" детей из Украины в возрасте от 4 месяцев до 17 лет.

По оценке исследователей, с 24 февраля 2022 года в эти лагеря попали более 6 тыс. украинских детей. При этом они допускают, что фактическое количество детей может быть значительно выше.

Большинство лагерей – это оздоровительные учреждения, куда детей отвозят якобы на отдых. Остальные лагеря россияне используют для размещения детей, которых привезли для воспитания или усыновления в РФ.

Большая часть этих заведений расположена в Крыму. Однако 10 лагерей расположены недалеко от крупных российских городов – Москвы, Казани и Екатеринбурга. Также лагеря есть в Сибири и на Дальнем Востоке.

Карта российских лагерей
Карта российских лагерей

В расследовании утверждается, что в лагерях в Крыму и Чечне украинских детей обучают обращению с огнестрельным оружием и военной техникой.

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Среди учреждений, куда отправляли детей, исследователи идентифицировали психиатрическую клинику и дома для сирот.

"Основная функция лагерей – это, судя по всему, политическое перевоспитание. Украинским детям насаждают российские идеи в академической, культурной, патриотической, военной сферах", – говорится в отчете.

Большинство детей, находящихся в лагерях, вывезли из оккупированных РФ регионов Донбасса, некоторых вывезли из Харьковской, Херсонской и Запорожской областей до того, как эти территории вернулись под контроль Украины.

Отмечается, что россияне давят на родителей, чтобы получить согласие на отправку детей в лагеря. Некоторые из опрошенных родителей рассказали, что не соглашались отдавать своих детей в такие заведения, однако их отправили.

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Темы: детиоккупацияРосcия
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