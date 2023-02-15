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Швеція розглядає запит України про винищувачі Gripen – міністр оборони

"Європейська правда"Середа, 15 лютого 2023, 10:15

Швеція отримала запит української сторони про надання винищувачів Gripen власного виробництва, але наразі існують обмеження, пов’язані з такою допомогою.

Про це в середу в Брюсселі перед зустріччю міністрів оборони НАТО заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, відповідаючи на запитання "Європейської правди".

"Так. Нам, звісно, відомо (про запит України), про це просив і президент Зеленський. Коли йдеться про Gripen, наразі ми постаємо перед обмеженнями у зв’язку з тим, що ці літаки дуже важливі і для підтримання нашої територіальної цілісності й суверенітету. Тож це буде серйозною перешкодою в плані ресурсів нашої національної оборони", – сказав він.

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Міністр уточнив, що наразі пріоритетом для Стокгольма є посилення протиповітряної оборони України: "Я вчора мав можливість обговорити це з міністром оборони України Резніковим. Ми також працюємо з іншими країнами для посилення підтримки в плані ППО".

Йонсон водночас наголосив, що Швеція, яка вже надала військової допомоги на близько мільярд євро, готова збільшувати її.

"Ми значно посилюємо нашу підтримку України. Ми вже наступного тижня почнемо передавати й навчати українських військових на понад 50 бойових машинах CV-90. Ми надаємо різні засоби ППО, зимовий одяг, і рішуче налаштовані посилити підтримку України", – додав він.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, очільник Пентагону Ллойд Остін після засідання у форматі "Рамштайн" у Брюсселі заявив, що у нього немає ніяких новин щодо постачання Україні бойових літаків.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключив постачання німецьких винищувачів в Україну зараз і заявив, що це питання може обговорюватися через кілька місяців.

Теми: ШвеціяУкраїнавинищувачі
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