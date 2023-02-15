Швеция рассматривает запрос Украины об истребителях Gripen - министр обороны

Швеция получила запрос украинской стороны о предоставлении истребителей Gripen собственного производства, но пока существуют ограничения, связанные с такой помощью.

Об этом в среду в Брюсселе перед встречей министров обороны НАТО заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, отвечая на вопрос "Европейской правды".

"Да. Нам, конечно, известно (о запросе Украины), об этом просил и президент Зеленский. Когда речь идет о Gripen, сейчас мы стоим перед ограничениями в связи с тем, что эти самолеты очень важны и для поддержания нашей территориальной целостности и суверенитета. Поэтому это будет серьезным препятствием в плане ресурсов нашей национальной обороны", - сказал он.

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Министр уточнил, что сейчас приоритетом для Стокгольма является усиление противовоздушной обороны Украины: "У меня вчера была возможность обсудить это с министром обороны Украины Резниковым. Мы также работаем с другими странами для усиления поддержки в плане ПВО".

Йонсон одновременно подчеркнул, что Швеция, которая уже предоставила военной помощи на около миллиарда евро, готова увеличивать ее.

"Мы значительно усиливаем нашу поддержку Украины. Мы уже на следующей неделе начнем передавать и обучать украинских военных на более 50 боевых машинах CV-90. Мы предоставляем различные средства ПВО, зимнюю одежду, и решительно настроены усилить поддержку Украины", - добавил он.