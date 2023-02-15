Ситуація на Луганщині залишається складною, Донеччина – під постійним вогнем – дані ОВА

РУЙНУВАННЯ НА ДОНЕЧЧИНІ. ФОТО З ТГ КИРИЛЕНКА

За добу 14 лютого обстрілів російського агресора зазнали 9 областей України.

Джерело: дані обласних державних адміністрацій

Деталі: Ситуація в регіонах станом на 9.00 15 лютого

У Запорізькій області ​​за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Гуляйполе, Темирівка, Чарівне, Гуляйпільське, Оріхів, Новоданилівка, Мала Токмачка, Білогір'я, Малинівка, Червоне, Кам'янське, Степове.

Надійшло 19 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів. Деталі уточнюються.

На Дніпропетровщині минулої доби знову опинився під обстрілом Нікополь. Ворог вдарив по місту з важкої артилерії.

На щастя, минулося без загиблих та поранених. Наслідки атаки ще уточнюються, зазначають в ОВА.

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На Харківщині вночі внаслідок ракетного обстрілу в місті Куп’янськ зазнав значних пошкоджень багатоповерховий житловий будинок.

Зранку в середу через обстріли окупантів у Куп’янську було пошкоджено 2 приватних житлових будинки. Сталися пожежі. На щастя, без жертв.

Загалом минулої доби на Харківщині ворожих обстрілів зазнали райони щонайменше 20 населених пунктів.

Луганщина: за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Невського, Кремінної та Білогорівки.

Ситуація по області залишається складною.

Протягом доби 14 лютого російські окупанти обстрілювали населені пункти Донецької області вздовж всієї лінії фронту з мінометів, артилерії, РСЗВ Град.

На Донеччині за добу: один загиблий, один поранений.

На Миколаївщині ввечері вівторка та зранку 15 лютого ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони понад 30 населених пунктів.

Загалом за добу через агресію РФ на Херсонщині поранено 2 людини.

З деокупованих територій області автотранспортом евакуювали 64 особи, з них 8 – це діти та 1 маломобільна людина.

На Чернігівщині зафіксовано один обстріл за добу, Новгород-Сіверський район, із мінометів. Без втрат та руйнувань.

Сумщина: вночі з території РФ в напрямку одного із сіл Новослобідської громади ворог здійснив 5 автоматних черг.

Без втрат та руйнувань.