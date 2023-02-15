Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ситуация на Луганщине остается сложной, Донетчина – под постоянным огнем – данные ОВА

Валентина РоманенкоСреда, 15 февраля 2023, 11:47
РАЗРУШЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ. ФОТО С ТГ КИРИЛЕНКО

За сутки 14 февраля обстрелам российского агрессора подверглись 9 областей Украины.

Источник: данные областных государственных администраций

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 15 февраля

В Запорожской области за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Гуляйполе, Темировка, Чаривне, Гуляйпольское, Орехов, Новоданиловка, Малая Токмачка, Белогорье, Малиновка, Красное, Каменское, Степное.

Поступило 19 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов. Детали уточняются.

На Днепропетровщине за прошедшие сутки снова оказался под обстрелом Никополь. Враг ударил по городу из тяжелой артиллерии.

К счастью, обошлось без погибших и раненых. Последствия атаки еще уточняются, отмечают в ОВА.

ВИДЕО ДНЯ

На Харьковщине ночью в результате ракетного обстрела в городе Купянск получил значительные повреждения многоэтажный жилой дом. Утром в среду из-за обстрелов оккупантов в Купянске были повреждены 2 частных жилых дома. Произошли пожары. К счастью, без жертв.

Всего за прошедшие сутки на Харьковщине вражеским обстрелам подверглись районы не менее 20 населенных пунктов.

Луганщина: за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах Невского, Кременной и Белогоровки.

Ситуация по области остается сложной.

В течение суток 14 февраля российские оккупанты обстреливали населенные пункты Донецкой области вдоль всей линии фронта из минометов, артиллерии, РСЗО Град. В Донецкой области за сутки: один погибший, один раненый.

На Николаевщине вечером вторника и утром 15 февраля враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

По информации Генштаба ВСУ, на Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и город Херсон, а также районы более 30 населенных пунктов. Всего за сутки из-за агрессии РФ на Херсонщине ранены 2 человека. С деоккупированных территорий области автотранспортом эвакуировали 64 человека, из них 8 - это дети и 1 маломобильный человек.

На Черниговщине зафиксирован один обстрел за сутки, Новгород-Северский район, из минометов. Без потерь и разрушений.

Сумщина: ночью с территории РФ в направлении одного из сел Новослободской громады враг пустил 5 автоматных очередей. Без потерь и разрушений.

Читайте УП В Google News

Темы: война
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Auchan Украина "шокирован" расследованием о помощи армии РФ: требует объяснений от французского офиса

В России на оружейном заводе прогремел взрыв: 1 погибший, трое раненых

Президент Китая выступит с "мирной речью" к годовщине вторжения РФ в Украину

"Ашан" поставлял товары российским военным под видом "гумпомощи" - расследование

Дефицита мощности в энергосистеме нет, лимиты в области не доводились – "Укрэнерго"

56 дней без электротранспорта: Троллейбусы и трамваи в Киеве вернулись на маршруты

Все новости...
война
Министр обороны Британии: В Украине задействованы 97% всей российской армии
Оккупанты грозятся снова захватить Харьковскую область
К переговорам Киева и Кремля привлекли новых людей, но о мире речь не идет – росСМИ
Последние новости
13:10
Auchan Украина "шокирован" расследованием о помощи армии РФ: требует объяснений от французского офиса
13:09
Премьер Нидерландов приехал в Киев
13:08
Арестованный в Германии шпион должен был передать ФСБ координаты поставленных Украине HIMARS - СМИ
13:00
видеоЖурналисты показали, как в США производят боеприпасы для Украины
12:49
"Нафтогаз" планирует открыть три магазина товаров для дома в Киеве
12:49
Путин лично помиловал “вагнеровцев” для отправки их на фронт – росСМИ
12:40
В России на оружейном заводе прогремел взрыв: 1 погибший, трое раненых
12:35
В "Дії" зарегистрировали 325 тысяч заявок на возмещение уничтоженного войной жилья
12:34
В пятницу и на выходных энергосистема будет работать с резервом мощности – Минэнерго
12:31
Как трагический опыт Турции может стать предохранителем для Украины – Севгиль Мусаева
Все новости...