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Ситуация на Луганщине остается сложной, Донетчина – под постоянным огнем – данные ОВА

Валентина РоманенкоСреда, 15 февраля 2023, 10:47
Ситуация на Луганщине остается сложной, Донетчина – под постоянным огнем – данные ОВА
РАЗРУШЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ. ФОТО С ТГ КИРИЛЕНКО

За сутки 14 февраля обстрелам российского агрессора подверглись 9 областей Украины.

Источник: данные областных государственных администраций

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 15 февраля

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В Запорожской области за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Гуляйполе, Темировка, Чаривне, Гуляйпольское, Орехов, Новоданиловка, Малая Токмачка, Белогорье, Малиновка, Красное, Каменское, Степное.

Поступило 19 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов. Детали уточняются.

На Днепропетровщине за прошедшие сутки снова оказался под обстрелом Никополь. Враг ударил по городу из тяжелой артиллерии.

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К счастью, обошлось без погибших и раненых. Последствия атаки еще уточняются, отмечают в ОВА.

На Харьковщине ночью в результате ракетного обстрела в городе Купянск получил значительные повреждения многоэтажный жилой дом. Утром в среду из-за обстрелов оккупантов в Купянске были повреждены 2 частных жилых дома. Произошли пожары. К счастью, без жертв.

Всего за прошедшие сутки на Харьковщине вражеским обстрелам подверглись районы не менее 20 населенных пунктов.

Луганщина: за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах Невского, Кременной и Белогоровки.

Ситуация по области остается сложной.

В течение суток 14 февраля российские оккупанты обстреливали населенные пункты Донецкой области вдоль всей линии фронта из минометов, артиллерии, РСЗО Град. В Донецкой области за сутки: один погибший, один раненый.

На Николаевщине вечером вторника и утром 15 февраля враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

По информации Генштаба ВСУ, на Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и город Херсон, а также районы более 30 населенных пунктов. Всего за сутки из-за агрессии РФ на Херсонщине ранены 2 человека. С деоккупированных территорий области автотранспортом эвакуировали 64 человека, из них 8 - это дети и 1 маломобильный человек.

На Черниговщине зафиксирован один обстрел за сутки, Новгород-Северский район, из минометов. Без потерь и разрушений.

Сумщина: ночью с территории РФ в направлении одного из сел Новослободской громады враг пустил 5 автоматных очередей. Без потерь и разрушений.

Темы: война
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