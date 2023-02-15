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Заяви Солода і Королевської про складання мандата уже в Раді

Альона Мазуренко Середа, 15 лютого 2023, 11:01
Заяви Солода і Королевської про складання мандата уже в Раді
НАТАЛІЯ КОРОЛЕВСЬКА, ФОТО GETTY IMAGES

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що заяви нардепів ОПЗЖ Наталії Королевської та її чоловіка Юрія Солода уже надійшли в Раду.

Джерело: Стефанчук у Facebook

Пряма мова: "Заяви на складання повноважень народного депутата України до Верховної Ради надійшли. Офіційно.

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Відповідно і позбавлення мандатів відбудеться у законний спосіб, згідно Конституції України. Очікуємо на заяви інших втікачів".

Деталі: Королевська та Солод нардепи фракції ОПЗЖ – фігуранти "Батальйону Дубай", розслідування "Української правди".

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Наразі Королевська із сім'єю проживає у Дубаї в Address Beach Resort.

17 жовтня її з чоловіком помітили в офісі найбільшого забудовника Дубая Emaar. Джерела УП серед забудовників інформують, що тоді сімейство придбало нерухомості на понад 10 мільйонів доларів. 

За інформацією джерел УП в українській розвідці, Королевська була серед тих, кому Віктор Медведчук запропонував залишитися в Україні і чекати на окупацію, щоб одразу перехопити владу.

У Дубаї вдалося зафіксувати старшого сина Королевської і Солода Ростислава.

Після публікації УП стало відомо, що Королевска і Солод написали заяви на складання мандатів народних депутатів.

Читайте також: "Батальйон Дубай". Хто ховається в Перській затоці

Теми: КоролевськаВерховна РадаОПЗЖОАЕ
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